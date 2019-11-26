外交部：强烈敦促美方悬崖勒马 停止插手香港事务

人民网北京11月26日电 据外交部网站消息，外交部发言人耿爽今日主持例行记者会。

记者会实录如下：

问：据报道，美国“国会—行政部门中国委员会”（CECC）呼吁美总统签署“香港人权与民主法案”，以表明美与香港人民站在一起。针对香港区议会选举，美国会众议长佩洛西、议员鲁比欧、加德纳、沃伦等也发推特对选举结果表示支持。你对此有何评论？

答：这两天我们已多次表明中方立场。中方强烈谴责并坚决反对美国国会通过“香港人权与民主法案”，已就此向美方提出了严正交涉。我们强烈敦促美方认清形势，悬崖勒马，立即采取措施阻止该案成法，停止任何插手香港事务、干涉中国内政的言行。如果美方一意孤行，中方必将采取有力措施予以坚决反制。

我要再次强调，止暴制乱、恢复秩序是香港当前最紧迫的任务。香港是中国的香港，香港事务纯属中国内政。中国政府维护国家主权、安全、发展利益的决心坚定不移，贯彻“一国两制”方针的决心坚定不移，反对任何外部势力干涉香港事务的决心坚定不移。

美国的一些议员放着自己国内的一堆问题不去解决，不好好为自己的选民服务，却对别国事务格外关心、说三道四，自诩为教师爷和卫道士，想出风头、博眼球，进行自我炒作，这是投机政客的典型表现，不仅对不起美国选民的选票，也已经引起了国际社会的普遍反感。我们奉劝这些议员别再浪费美国纳税人的钱，无事生非。

问：据报道，针对国际调查记者协会（ICIJ）涉疆调查的报道，美国“国会—行政部门中国委员会”（CECC）称有关报道揭露了新疆“拘留营”的情况，国际社会应对此问责。此外，德国、英国外交部门敦促中国允许联合国官员访问新疆。欧盟委员会发表声明，反对新疆设立“再教育营”、广泛监视和限制宗教信仰自由。中方对此有何评论？

答：一段时间以来，西方一些媒体在涉疆问题上以造谣为乐，个别国家和政客以蹭热点为荣。这些抹黑造谣、污蔑指责的行为让我们看清了他们在反恐和去极端化问题上采取的双重标准，也让我们看清了他们借涉疆问题干涉中国内政的险恶用心。在此我要强调：

第一，新疆不存在民族、宗教、人权问题，这些西方媒体指责攻击的是新疆地方政府采取的反恐和去极端化措施。1990年至2016年底，新疆发生了数千起暴恐事件，造成大量无辜人员伤亡和财产损失。自从新疆方面依法严厉打击暴力恐怖犯罪、重视开展源头治理以来，当地已连续3年没有发生暴恐事件，社会稳定，民族团结，百姓安居乐业。如果按某些人的逻辑，难道新疆人民就应该反对这样的积极举措，宁肯生活在极端思想和暴恐行为的阴影中吗？

第二，中国政府依法保护包括新疆维吾尔族等各少数民族在内的中国公民宗教信仰自由。中国各类信教群众近2亿人，其中2000多万人是穆斯林，宗教教职人员38万余人，宗教团体约5500个，依法登记的宗教活动场所14万多处。新疆现有清真寺2.44万座，平均每530位穆斯林就拥有一座清真寺。这些信息都可以在中国政府自2015年以来发布的7本涉及新疆的白皮书中找到。很显然，西方一些人缺的不是了解信息的方法和途径，而是承认事实的良知和勇气。

第三，中方始终欢迎秉持客观公正原则的外国人士到新疆走一走、看一看。去年底以来，已有上千名外国使节、国际组织官员、媒体人士先后访问新疆，他们亲眼看到了新疆预防性反恐和去极端化措施所取得的显著成效。中方也已向联合国人权高专和高专办人员发出了访华及访疆邀请。但同时我要强调，新疆事务纯属中国内政。我们不允许外部势力借访问新疆、借涉疆问题干涉中国内政。

最后我要再次强调，我们会继续坚持办好自己的事情，贯彻落实好我们的治疆政策，继续把新疆发展好、建设好。新疆持续保持繁荣稳定、民族团结、社会和谐就是对个别媒体和个别人最有力的回击。我们奉劝西方个别媒体和人士，与其挖空心思使用卑劣手段炒作涉疆问题，裁剪编造新疆的谣言和谎言，不如趁早放弃固有偏见和执念，真正为加深本国民众对新疆的了解作出努力。

问：据报道，23日，伊朗外交部发言人穆萨维称，伊核问题全面协议联合委员会会议将于12月6日举行，地点可能定在维也纳。中方哪位官员将出席会议？对会议有何期待？

答：伊朗核问题形势发展正处于关键阶段。中方就维护和落实全面协议问题与其他各方保持着密切沟通，不会缺席本次联委会会议。

中方始终认为，完整、有效执行全面协议是缓解伊核紧张局势的唯一现实有效途径。我们期待各方通过本次会议巩固维护全面协议的政治共识，协商解决协议执行相关问题，探讨落实全面协议的有效途径，特别是恢复各方权利和义务平衡的问题。

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