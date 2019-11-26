十八洞村：“如今的好日子都是托总书记的福”

位于湖南省湘西花垣县的十八洞村是一个苗族聚居村。这里水秀山明，风光旖旎，却因交通受限、信息闭塞，村民生活水平长期处于贫困。2013年，十八洞村人均纯收入仅1668元，全村225户939人中，有贫困户136户542人。

2013年11月3日，习近平总书记来到十八洞村考察，在这里首次提出“精准扶贫”的重要思想。6年来，十八洞村实现了从深度贫困苗乡到小康示范村寨的变身。日前，人民网多语种采访团队走进十八洞村梨子寨，听村民讲诉脱贫致富的故事。

湖南省花垣县十八洞村。崔越 摄

被总书记亲切地称呼大姐，她到北京参加新中国成立70周年庆典

来到十八洞村，记者首先探访了村里有名的“网红打卡地”——石拔专老人家。一进屋，映入眼帘的便是摆放在屋子正中间那张总书记与石拔专夫妇促膝谈心的照片。

石拔专老人拉着记者的手，开心地回忆道：“当年习近平总书记就是这样握着我的手，问我多大年纪。当听说我64岁，总书记对我说：‘你是大姐’。”

今年石拔专70岁了。这位与共和国同年的老人在十一期间到北京参加了庆祝中华人民共和国成立70周年大会。“她到北京后特别兴奋。去看升旗仪式的早上，一开门，她就迫不及待地跑了出去，比大家跑得都快。”与老人同行的村里年轻人笑着说。

“每每回忆起习总书记来我家的时光，就觉得十分幸福。”石拔专老人说，“托总书记的福，我这么大年纪，也走出了十八洞村，去过许多未曾到过的地方。”

杨东仕接受采访。崔越 摄

杨东仕是一名有着38年教龄的退休教师。2013年，这位老人在自己家门口偶遇习近平总书记。“那天我像往常一样在家看电视，觉得有些困倦就在院子里走动。”杨东仕回忆说：“一打开大门就看到习总书记从远处走过来。他主动问我‘您是退休教师吗？’”当天的情景杨东仕仍历历在目，“我对习主席说，‘万万没想到您会到我们这里来。’总书记说‘我一定会来的。’在自己家门口碰到总书记，我怎么会如此幸运？”

6年时间里，十八洞村发生了翻天覆地的变化。“现在山路铺上了青石板，水、电及相关产业都有所发展。”杨东仕说。如今，他在家里开起农家乐，也做起卖酒生意。许多来买粮食酒的游客都成为了回头客，经常打电话来订购。“我认为精准扶贫的政策十分正确。现在村里旅游业发展起来了，还吸引商家来建立水厂。这样群众就能实现脱贫了！”

龙德成接受采访。崔越 摄

沿着当年习近平总书记走过的路，记者来到龙德成老人家。6年前，习近平总书记就是坐在龙德成老人家的院坝上，与村民们座谈。龙德成与她的老伴一左一右坐在总书记身边。

2013年11月3日下午，习近平在湖南湘西土家族苗族自治州花垣县排碧乡十八洞村同村干部和村民座谈。 新华社记者 王晔 摄

“当时我坐在习总书记右手边，我老伴坐在左手边。虽然我听不懂普通话，可还是由衷感到高兴，笑得合不拢嘴。”龙德成说：“感谢总书记，感谢党。以前下雨天在屋里还要打把伞，现在房屋都已经翻修。总书记来之后生活条件改善了，我们的日子真的很美好！”

养蜂青年：因地制宜发展养蜂产业

在蜿蜒公路旁的山坡上，一个个蜂箱错落有致地散布摆放着。这里，便是为养蜂人龙先兰带来幸福生活的蜜源点。

龙先兰接受采访。崔越 摄

今年32岁的龙先兰是土生土长的十八洞村人。由于家庭变故，他从小成为孤儿，一度穷困潦倒，孤立无援。命运的苦难使龙先兰染上酗酒的恶习。“当时我的生活是哪里有酒去哪里，哪里喝醉倒哪里。村里人看到我都觉得这个人没救了。”龙先兰说。为了生活，他不得不走出十八洞村，到外省打工谋生。

2013年，在外打工的他看到习近平总书记到十八洞村考察的消息。“我不敢相信这竟然是真的。”龙先兰说，“当时我特意去网吧确认新闻，回来还和工友们炫耀总书记去我家了！”

习近平总书记的到来，让龙先兰确信家乡将会和以前不一样。于是他辞去工作，买了一张回乡的车票。在十八洞村精准脱贫工作队的帮助下，龙先兰开始学习养蜂技术。“他们帮助我试养了4箱蜜蜂。”龙先兰回忆，“当年便收入5000多元”。

通过自己双手创造财富，龙先兰看到生活的希望，开始在村里做起养蜂割蜜的生意。如今他的养蜂事业发展得红红火火，收入越来越丰厚，早已签字脱贫。“习近平总书记到十八洞村考察彻底改变了我的生活。”龙先兰激动地说：“开始养蜂后，我整个人都变得积极向上。我看到蜜蜂每天在太阳未升起时就出去采蜜，直到傍晚也不停止工作，便觉得我要像蜜蜂一样勤劳地生活。”

旅游负责人：自然资源得天独厚 大力开发乡村旅游

地处武陵山脉腹地的十八洞村拥有丰富的山林资源，保存完好并独具特色的苗族文化。可长时间以来，这些资源并未得到开发利用。

精准扶贫让十八洞村的旅游资源焕发生机。现在的十八洞村，每日游人络绎不绝，农家乐、民宿生意兴隆。

十八洞村旅游公司副总经理施进兰对旅游经济的发展倍感欣慰，并对家乡充满信心。“十八洞村被称为‘小张家界’，峡谷风光、溶洞、瀑布等都是无价的绿色资源。精准扶贫的成功经验吸引许多党建组织来学习；独特的苗族文化也是亮点。”施进兰说。

据施进兰介绍，2018年，十八洞村共接待游客30多万人次，实现旅游收入300余万元。2019年从5月份起共接待12万人次，预计全年可达到40万人次。开发乡村旅游为十八洞村增加了工作岗位，许多村民在家里开起农家乐，卖起乡村土特产。“乡村旅游的发展为老百姓增加了收入，带动十八洞村脱贫致富。如今这里的老百姓信心满满。做事劲头足，致富热情高。”施进兰说。

苗乡绣娘：穿针引线 绣出致富路

在梨子寨苗寨特色产品店，精美的苗绣工艺品整齐地摆放着，向游人们展示着独属于苗族儿女的古老文化。

石美梅接受采访。崔越 摄

绣娘石美梅正一针一线地绣着艳丽的牡丹。从12岁就开始学习苗绣的她，已坚持苗绣30多年。在十八洞村因地制宜发展特色产业后，代代相传的苗绣为这里的百姓创造出美好明天。“以前，绣一个衣服上的花纹只能卖出一两块钱。现在可以卖到几十、甚至几百块。”石美梅说：“自2013年习近平总书记来考察后，苗绣产业便得到了发展。”

石美梅正在绣苗绣。崔越 摄

通过游客推荐、网络销售等方式，十八洞村的苗绣成功实现“走出去”，越来越多的订单涌入这里，为许多村民带来收益。苗绣也成为十八洞村的特色产业，为乡村旅游增色，为实现脱贫助力。“我在十八洞村做苗绣越来越有信心了！”石美梅说。

(责编：刘洁妍、杨牧)