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通讯：路易·艾黎，并未远去

2019年11月26日16:50  来源：新华网
 

　　新华社新西兰奥克兰11月26日电　通讯：路易·艾黎，并未远去

　　新华社记者李惠子　卢怀谦　郭磊

　　即使距路易·艾黎去世已有32年，中新两国民众仍然记得这位与中国人民风雨同舟、患难与共，为中国人民解放和建设事业奋斗了整整60年的新西兰人。

　　25日，路易·艾黎诞辰122周年及中国工合国际委员会成立80周年纪念活动在奥克兰举行，中国工合国际委员会代表以及新西兰社会各界人士参加活动。

　　中国工合国际委员会副会长李建平说，艾黎就像一颗火种，温暖和照亮着中新民众，希望双方弘扬工合精神，培育更多技能型实用人才，谱写工合事业新篇章。

　　在中国和新西兰，艾黎最广为人知的事迹是在中国发起和推广工业合作社运动，在经济战线支持中国人民谋求独立和生存发展；创立培黎学校，招收贫苦人家孩子，以半工半读的教学方式为中国培养工业技术人才。

　　艾黎1927年来到中国，于上世纪30年代加入马克思主义学习小组，向世界宣传中国人民抗日斗争。他还发起组织并积极参加了工业合作社运动，使之成为失业工人和难民生产自救、支援抗战的一支独特的经济力量。

　　40年代，艾黎来到甘肃山丹。按照他的说法，这里很像自己的家乡——新西兰南岛坎特伯雷地区斯普林菲尔德小镇。在山丹，艾黎创办的培黎工艺学校吸收大量劳动人民子弟，培养了一批实用技术人才。

　　新中国成立后，艾黎致力于维护世界和平与各国人民友好事业，为发展中国人民同新西兰及各国人民友谊、增进各国人民对中国社会主义建设的了解做出重要贡献，赢得中新两国人民和广大国际友人的尊敬和爱戴。

　　艾黎说，中国给了他生活的目的，给了他一项为之奋斗的事业。

　　谈到2017年受邀赴华参加纪念路易·艾黎诞辰120周年活动，艾黎弟弟皮普的孙女莎拉·斯图尔特说：“我们非常支持他在中国的工作，我受邀去中国时，感受到了他所做事情的影响力，我非常欣赏他的付出。”

　　“他帮助奠定了早期的中新友好关系。他认为人们应该过上公平的生活，并可以通过教育发挥自己的潜力。”斯图尔特说。

　　1987年12月27日，艾黎在北京病逝，享年90岁。

　　在艾黎家乡坎特伯雷地区，艾黎养子、革命烈士邓中夏的侄子邓邦镇为艾黎竖起了一座纪念碑。“他很爱中国。他晚年时，我们经常聊天。我感到他常常把自己当作是一名中国人，而忘记了自己其实是新西兰人。”

　　邓邦镇回忆，艾黎撰写和翻译了许多有关中国的作品，“他特别喜欢唐诗，最推崇杜甫，因为他觉得杜甫心怀天下，心中有人民”。

(责编：刘晗璐(实习生)、刘洁妍)
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