中国代表阐述中方在安理会改革问题上的立场

新华社联合国11月25日电（记者王建刚）第74届联合国大会25日审议安理会改革问题，中国常驻联合国代表张军阐述中方立场，强调中方支持安理会与时俱进，通过合理、必要改革，优先增加发展中国家、特别是非洲国家的代表性和发言权。

张军说，联合国会员国大多数是中小国家。安理会改革必须优先增加中、小国家进入安理会并参与决策的机会。这样才能让安理会更加民主、透明、高效。

张军强调，当前，多边主义面临严重冲击，联合国更需要的是团结与合作。安理会改革涉及全体会员国切身利益和联合国未来发展方向，事关全球治理体系和国际秩序的重大调整，必须通过深入沟通、民主协商，寻求兼顾各方利益和关切的“一揽子”解决方案，达成最广泛政治共识，得到广大会员国共同支持。

张军说，政府间谈判是会员国讨论安理会改革问题的唯一合法平台。当前，各方对改革总体方向和思路仍然存在巨大分歧，仓促启动具体案文谈判，或人为设定改革时限，甚至强推不成熟的改革方案，不仅无助于改革进程健康发展，还将加剧各方分歧，引发对立甚至对抗。中方对此表示反对。

张军表示，中方呼吁会员国展现政治意愿，积极、建设性参与本届联大政府间谈判，推动改革进程不断凝聚最广泛共识。中方愿同各方共同努力，推动安理会改革朝着符合全体会员国共同利益和联合国长远利益的方向发展。

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