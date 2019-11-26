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博茨瓦纳大学孔子学院举行10周年庆祝大会

2019年11月26日15:31  来源：新华网
 

　　新华社哈博罗内11月26日电（记者杨孟曦）博茨瓦纳大学孔子学院成立10周年庆祝大会25日在首都哈博罗内召开。博茨瓦纳大学副校长大卫·诺里斯称赞孔子学院是增进两国人民合作交流的桥梁，并勉励更多人学习中文。

　　诺里斯在大会上说，中国是世界第二大经济体，学会中文才能更好了解中国，学习中国的发展经验。孔子学院为增进两国商业关系、研究合作、人员和学生交流等搭建了一座桥梁。

　　上海师范大学副校长蒋明军说，博茨瓦纳大学孔子学院是上海师范大学独立开办的第一家孔子学院。10年来，孔子学院在汉语教学、播种友谊、增进中博两国人民的文化交流和相互了解方面做出了卓越贡献。博茨瓦纳大学成立了汉学系、非中研究组，两校师生合作编写了博茨瓦纳第一本汉语教材《友好汉语》、开设汉语教学工作坊，教学范围从高校延伸至社区、企业等。

　　中国驻博茨瓦纳大使馆临时代办王帮富说：“中国与博茨瓦纳是好朋友、好伙伴、好兄弟，在建立更加牢固的中博命运共同体道路上，文化与民间交流发挥着重要作用。”

　　当晚还举行了文艺演出，演出了武术、民乐合奏、诗朗诵以及博茨瓦纳传统舞蹈等节目。

　　博茨瓦纳大学孔子学院于2009年7月正式招生，开始汉语教学。除博茨瓦纳大学本部以外，在全国设有6个教学点，涵盖大学、中学、小学等，迄今已有8500人通过博茨瓦纳孔子学院学习汉语。

(责编：刘晗璐(实习生)、燕勐)
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