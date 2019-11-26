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中国新疆文化交流团访问沙特

2019年11月26日15:30  来源：新华网
 

　　新华社利雅得11月25日电（记者涂一帆）中国新疆文化交流团21日至25日访问沙特阿拉伯首都利雅得和第二大城市吉达，与沙特各界代表就新疆的反恐和去极端化形势、民族宗教政策、职业技能教育培训工作等展开广泛交流。

　　访问沙特期间，交流团与伊斯兰合作组织、伊斯兰青年世界联盟、沙特新闻部、沙特·费萨尔外交研究所、各族侨胞、沙特媒体等各界代表座谈，介绍新疆维护稳定、经济发展、民生改善、民族团结、宗教和谐，以及反恐、去极端化斗争等方面取得的显著成效。

　　交流团在座谈中表示，过去一段时间里，新疆深受民族分裂主义、极端主义和恐怖主义势力的威胁。特别是从上世纪90年代至2016年，境内外“三股势力”在新疆策划并组织实施了数千起暴恐案（事）件，给各族人民生命、财产、精神造成极大伤害。交流团表示，近年来，新疆采取了一系列强有力措施，坚决打击恐怖主义，深入开展去极端化工作，实现了社会大局持续稳定。特别是新疆近3年未发生一起暴恐案（事）件，充分证明新疆反恐、去极端化的做法是完全正确的。

　　交流团还详细介绍了新疆开展职业技能教育培训工作的有关情况，强调新疆实现社会持续稳定与依法设立职业技能教育培训中心、开展职业技能教育培训工作密切相关，该成效也得到国际社会的广泛认可与肯定。

　　交流团说，去年以来，中方邀请包括国外政要官员、媒体记者、宗教团体、非政府组织等在内的60多批团（组）到新疆实地访问，向世界展示了客观真实的新疆。国际社会对新疆的反恐、去极端化的探索给予高度赞赏。

　　中国新疆文化交流团一行6人此前访问了卡塔尔和科威特。

(责编：刘晗璐(实习生)、燕勐)
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