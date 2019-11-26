英保守党发布选纲 实现“脱离欧盟”和释放英国潜力

英国执政党保守党24日发布议会选举竞选纲领，着重两方面内容，即实现英国脱离欧洲联盟和改变紧缩政策、释放英国潜力。

首相鲍里斯·约翰逊承诺，如果保守党继续执政，“脱欧”协议将在12月25日前再度交由议会下院表决。让协议获得通过，将是保守党向英国民众提前送出的“圣诞礼物”。

【两方面】

路透社报道，保守党竞选纲领题为“完成‘脱欧’，释放英国潜力”，主打“脱欧”牌和经济牌。

依据约翰逊设想，如果保守党在12月12日议会下院选举后继续执政，“脱欧”协议将在12月25日前再度交由议会下院表决，这意味着英国仍有可能在明年1月31日“脱欧”期限到来前“脱欧”。

约翰逊说，是时候翻过“犹豫、拖延和分裂”的一页，为英国打开“全新篇章”。“在（英国）家庭今年圣诞节坐下来切火鸡时，我希望他们能享受节日，不再为看似无休止的‘脱欧’剧情困扰。”

英国定于12月12日举行议会下院选举。约翰逊希望经由选举打破僵局，以多数党优势推动“脱欧”协议在议会过关。

经济方面，保守党将改变长期施行的紧缩政策，大幅增加公共服务投入，涉及国民保健制度、技术培训和道路升级等方面。与此同时，增值税和所得税税率将维持不变。

保守党因国民保健制度政策饱受批评。约翰逊先前回应，只有打破“脱欧”僵局，才能在国民保健制度政策上有所动作。

【显不同】

路透社报道，保守党纲领意在明确区别于最大反对党工党。

工党20日发布竞选纲领，主张向富人和大企业增税，推进供水、能源、铁路和邮政服务国有化。就民众关注的“脱欧”议题，工党主张与欧盟重谈一份“较软”的新“脱欧”协议并再次举行公民投票，选项包括是否同意新“脱欧”协议和是否选择继续留在欧盟。

工党领导人杰里米·科尔宾说，如果启动公投，他将保持中立，不为任何公投选项站台。工党财政政策主管约翰·麦克唐奈形容，科尔宾将扮演“诚信中间人”角色，充分尊重民众选择。

约翰逊抨击科尔宾没有明确立场，指责后者决定是在逃避英国面临的最大问题。

就12月议会下院选举，最新民意调查显示，保守党支持率为42%，工党29%，自由民主党为15%，英国脱离欧盟党6%。

尽管保守党民调领先，但分析人士提醒，约翰逊仍不能掉以轻心。2017年4月，民调大幅领先的保守党突然宣布提前选举，时任首相特雷莎·梅本想拿下议会选举为“脱欧”谈判铺路，但在反对党的有力挑战以及接连发生恐怖袭击事件的冲击下，保守党最终丧失议会下院绝对多数。（陈立希）（新华社专特稿）

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