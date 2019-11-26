将食物“吃干榨尽”，看看这些日本公司的环保创意

新华网东京11月26日电（记者华义）西红柿除了吃掉，还能用作染料原料；玉米棒经过加工，连粒带芯统统都能吃掉；吃完饭的托盘和筷子，竟也能悉数吃下肚。你可能没有想过的这些对待食物的方法，这些日本公司将环保和产品创意完美结合在了一起。

日前记者在爱知县采访了几家不同的公司，一家是主营纺织品的丰岛公司，一家是主营调味品的味滋康公司，还有一家是主营食品包装的丸繁制果公司，看似毫不相干的三家公司，他们却有一个共同点——用极端环保的方式对待食物，将它们“吃干榨尽”。

创业于1841年的丰岛公司总部位于爱知县名古屋市，是日本业内的一家知名的纺织品专门商社。纺织品离不开织物染色，通常都是采用化学染色技术，而食物本身就含有丰富的色系，可不可以利用废弃食物提取染料来给织物染色呢？丰岛公司动了这个念头，从2016年起，他们联合一些食品公司等发起了一项名为“FOOD TEXTILE”（食品纺织）的项目，跨业界带来了一股环保与时尚新风。

“FOOD TEXTILE”这个项目是丰岛公司联合约10家食品公司合作开展的，这些食品公司有不少不能上市销售的果蔬或者果蔬废弃部分，他们把西红柿、洋葱皮、紫甘蓝等废弃果蔬提供给丰岛公司，丰岛公司再联合专业的染料制造企业从废弃果蔬中提取染料用于织物染色。他们的相关染料提取技术已经在世界多地申请了专利。

据介绍他们目前共利用约50种废弃果蔬，甚至咖啡店废弃的咖啡渣、樱花花瓣等作为原料，共提取出约500种不同的染料。为了使织物不褪色，他们在染色时加入最低限度约10%的化学染料，纺织品再由下游公司开发出各种商品推向市场。

在丰岛公司的样品间记者看到了各式各样的T恤、拖鞋、布包、领带等商品。据介绍，这些环保商品成本较高售价偏贵，但很受消费者欢迎，越来越多的企业表达了想和他们合作的意愿。

丰岛公司一名负责人在介绍由食物染料染成的纺织品。华义 摄

位于爱知县半田市的味滋康公司同样也是著名的一家日本百年企业，它创业于1804年，目前是日本调味品巨头之一。这家公司的一个环保饮食生活提案是将食品“全部”吃掉。今年3月，味滋康公司新推出了一个名为“ZENB”（中文：全部）的品牌，开发出一系列可以全部吃掉的食品。

例如玉米和玉米芯，甜菜和甜菜皮，豌豆和豌豆荚，通常我们只吃这些食物的果实，而皮和芯则作为垃圾扔掉。味滋康公司研究发现，实际上这些食物的废弃部分某些营养成分反而更高。例如每100克玉米芯的食物纤维量达15.3克，是玉米粒的大约3倍。毛豆荚的食物纤维量也是毛豆的约2倍。

味滋康公司开展了相关研究，通过特殊的研磨技术将这些食物连皮带肉整个加工，再添加相应的油盐等成分，推出了果酱类食品和巧克力棒类食品，目前共有玉米、甜菜、豌豆、毛豆、甜椒和胡萝卜这6种相关产品。不过目前这些产品价格还比较高，例如一根玉米食品棒的售价300日元（约合19元人民币），价格是市场上巧克力棒类产品的大约2倍，味滋康公司目前只是在自己的网站上进行销售，公司还计划进一步扩大食品种类。

味滋康公司研发的新型食品。华义 摄

在爱知县碧南市，有一家名为丸繁制果的公司主营食品包装业务。丸繁制果的一个明星产品就是他们研发的“可食用容器”。一次性餐盘目前广为使用，但是这些餐盘使用后就作为垃圾丢弃，给环境造成很大负担。丸繁制果公司之前也生产冰淇淋甜筒，他们从中得到启发，研发出了可食用容器，他们称之为“E-TRAY”，意为“环保托盘”。

据丸繁制果公司负责人榊原胜彦介绍，“E-TRAY”使用的主要原料是土豆淀粉，在模具中加热制造过程中使得托盘的表面坚硬而耐水，而内层则比较松软。这样的托盘即使装水也能保持一个小时以上不会软化漏水。可以用来装盛咖喱米饭、拉面、刨冰甚至汤类食品。

此外，他们还研发了可食用的筷子，配合可食用托盘使用，人们在吃完饭后可以将筷子和托盘一起吃下肚，完全不会留下任何垃圾。此外他们还计划推出可食用的汤勺。去年相关产品的销售额约为500万日元（约合32万元人民币），今年销售额有望翻一番。

丸繁制果公司一名员工在生产可食用托盘。华义 摄

(责编：刘晗璐(实习生)、贾文婷)