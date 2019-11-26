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俄“木船”军用机器人系统呼之欲出

2019年11月26日13:21  来源：新华网
 

　　新华社莫斯科11月25日电（记者栾海）随着各种军用机器人近年来不断登场，如何统一指挥它们已成紧迫课题。为此俄罗斯正在开发名为“木船”的机器人系统，以便统一指挥数种军用机器人。

　　据俄《红星报》25日援引俄陆军总司令萨柳科夫的话报道，近年来对陆军诸兵种合成部队的武器进行“机器人化”研发受到高度关注。对“木船”机器人系统实施的国家级测试已于今年完成，明年该系统将交予俄部队试用。

　　另据俄“红星”电视台网站日前报道，“木船”机器人系统由1个指挥台和4种自动操作平台组成。依托这些平台制成的轮式和履带式机器人分别重约12公斤、200公斤、2吨和17吨，可分别执行巡逻、运输、作战、抢滩登陆等任务。这一系统的特点是用1个指挥台，通过1个信息网络，遥控该系统麾下各种机器人。

　　萨柳科夫介绍说，俄军工单位将从2020年开始研制分别由中型和重型机器人组成的“战友”“突击”机器人系统。应用上述机器人系统、拓展机器人作战理论，有望促使改变陆军诸兵种合成作战的规则和方法。

　　据俄新社24日援引不具姓名的俄军工专家的话报道，俄军工单位正着手改进部分机器人，以使它们在城市和沿海环境下更好地执行任务。此外，数家俄国防企业正在制订名为“机器人城市巷战战术与手段”的议案，该议案将在2020年年初递交有关部门。报道说，目前俄军中尚无如何使用机器人的统一指导思想。

(责编：李婷(实习生)、贾文婷)
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