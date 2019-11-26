爱尔兰安徽同乡暨商务总会在都柏林成立

新华网都柏林11月26日电（记者张琪）爱尔兰安徽同乡暨商务总会成立仪式24日在爱尔兰首都都柏林举行。中国驻爱尔兰大使馆政务参赞黄河、在爱华人华侨社团代表、中资企业代表以及皖籍华人华侨共200余人出席成立仪式。

安徽省人民政府侨务办公室在贺信中说，爱尔兰安徽同乡暨商务总会的成立，对于加强旅爱皖籍侨胞沟通交流、增进亲情乡谊和团结互助、服务旅爱侨胞、凝聚侨商力量、促进中爱友好交往合作具有积极意义。希望该组织继承和发扬侨界优良传统，关心和支持安徽发展，积极推动中爱双方多领域全方位交流合作。

安徽省侨联主席吴向明致成立仪式的视频贺电中说，爱尔兰安徽同乡暨商务总会的诞生是爱尔兰侨界的一大盛事，揭开了旅居爱尔兰皖籍华侨华人精诚团结、谋求更大发展的新篇章。希望该组织在服务侨社、促进爱尔兰与中国安徽省的经贸合作与人文交流、推动“一带一路”建设等方面贡献侨界智慧与力量。

黄河参赞在致辞中代表使馆和何向东大使对爱尔兰安徽同乡暨商务总会的成立表示衷心的祝贺，希望该组织秉承办会宗旨，团结所有在爱华侨华人，为华侨华人在爱尔兰的发展和中爱人民的友谊作出更大的贡献。

11月24日，在爱尔兰首都都柏林，中国驻爱尔兰大使馆政务参赞黄河（前排左一）和爱尔兰安徽同乡暨商务总会会长王黎明（右一）共同为爱尔兰安徽同乡暨商务总会揭牌。

都柏林大学孔子学院外方院长王黎明教授出任爱尔兰安徽同乡暨商务总会首任会长。据王黎明介绍，目前在爱皖籍华侨华人有500多人，主要分布在教育、科技和建筑等领域。他说，徽学是中国的三大地域文化之一，徽商是中国十大商帮之一。该组织办会的宗旨就包括传承徽学及徽商精神，促进爱尔兰各界与中国安徽省之间的经贸合作与人文交流。

11月24日，在爱尔兰首都都柏林，爱尔兰安徽同乡暨商务总会会长王黎明在该总会成立仪式上讲话。

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