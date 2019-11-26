俄外长：叙利亚宪法委员会工作有中断威胁

新华社莫斯科11月25日电（记者李奥）俄罗斯外交部长拉夫罗夫25日表示，叙利亚宪法委员会的工作始终存在中断威胁，呼吁联合国方面开展相关预防工作。

俄外交部发表声明说，拉夫罗夫当天与尼泊尔外交部长贾瓦利在莫斯科举行会谈。拉夫罗夫在联合记者会上说，有不少人希望叙利亚宪法委员会的工作中断，届时就可干涉叙利亚局势并推翻该国政府。他呼吁联合国方面开展工作防止此类意图。

就俄尼两国合作，拉夫罗夫说，俄尼两国在军事技术合作方面拥有前景，双方就签署相关协议达成共识。俄罗斯计划增加对尼泊尔的直升机供应，俄方产品性能在尼泊尔高山环境中得到验证。

贾瓦利表示，尼方积极参与上合组织工作，在2015年成为了上合组织对话伙伴国。参与上合组织对尼方来说很重要，尼方希望获得包括俄罗斯在内的创始成员国帮助以成为上合组织成员国。

叙利亚2011年发生内战。2018年1月在俄罗斯索契举行的叙利亚全国对话大会决定成立叙宪法委员会，这成为叙利亚政治进程的重要一步。今年9月23日，叙利亚政府和反对派就宪法委员会权限和核心程序规则达成协议。10月30日，由叙利亚政府、反对派和民间人士代表组成的叙利亚宪法委员会在日内瓦正式启动，开始就宪法改革事宜展开工作。

(责编：李婷(实习生)、贾文婷)