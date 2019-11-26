俄乌两国总统电话磋商俄方移交船只等问题

新华社莫斯科11月25日电（记者李奥）俄罗斯总统普京与乌克兰总统泽连斯基25日通电话，双方就俄方移交乌船只等问题进行磋商。

克里姆林宫25日发表声明说，鉴于“诺曼底模式”四国（俄罗斯、乌克兰、德国、法国）峰会将于近期举行，普京应邀与泽连斯基通电话。双方就去年刻赤海峡冲突中3艘被扣乌方海军船只移交问题进行了讨论，并就天然气输送等问题进行磋商。

本月18日俄罗斯归还了这3艘被扣船只。据乌克兰总统新闻网站消息，泽连斯基在与普京通电话时，要求俄方一并归还这些船只上丢失的武器、设备和文件。据乌克兰媒体报道，这些船只上的多处固定设备和武器被拆除。

克里姆林宫声明说，两国领导人表示将继续通过各层级进行沟通。

“诺曼底模式”创立于2014年6月，法国借纪念诺曼底登陆70周年之际，邀请俄罗斯、德国、乌克兰领导人在诺曼底就乌克兰局势进行首次磋商。今年11月18日，俄总统新闻秘书佩斯科夫确认普京将前往法国巴黎参加12月9日举行的“诺曼底模式”四国峰会。

2018年11月25日，俄乌在刻赤海峡爆发冲突。俄罗斯边防军扣留3艘乌克兰海军船只以及船上22名乌军人和两名乌安全局工作人员。双方对此事件各执一词，说法不一。今年9月，俄乌交换70名在押人员。（参与记者：李东旭）

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