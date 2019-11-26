中国将启用新版对外援助标识和徽章

对外援助徽章

国家国际发展合作署11月25日发布公告说，将于2020年1月1日起正式启用新版中国政府对外援助标识和徽章。新华社发

人民网讯 中国国家国际发展合作署25日公布新版对外援助标识。标识图案为红色“中国结”配以“中国援助”中外文字样和“为了共同的未来”外文表述，分横、竖两种排版，供不同场合选用。新版对外援助标识和徽章于2020年1月1日起正式启用，此前已使用的标识和徽章可继续沿用。

国家国际发展合作署新闻发言人田林表示，新中国成立以来，中国政府坚持国际主义和人道主义精神，积极履行国际义务，在力所能及的范围内向广大发展中国家提供不附加任何政治条件的援助，取得巨大成就，受到国际社会特别是广大发展中国家的高度赞誉，同时也逐步形成了具有中国特色的对外援助理念。

在对外援助活动中使用对外援助标识，是彰显我国对外援助理念、宣传对外援助工作成效、提升我国际影响力和感召力的重要载体，也是国际社会主要援助方的通行做法。自2008年起，我国开始使用对外援助标识，不断修改完善，并广泛用于我对外援助项目和活动，发挥了较好作用。

他表示，党的十八大以来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，我国对外工作进行了一系列理论和实践创新，对外援助的理念和内涵更加丰富，工作成效更加显著。经批准，国际发展合作署对对外援助标识进行了必要优化，目的是更好地利用对外援助标识宣传习近平外交思想，传递人类命运共同体理念，体现我扶危济困的传统美德和开放包容的国际形象，既有中国特色，又同国际接轨，起到树形象、举大义、暖人心的效果。

对外援助标识竖版

国家国际发展合作署11月25日发布公告说，将于2020年1月1日起正式启用新版中国政府对外援助标识和徽章。新华社发

对外援助标识横版

国家国际发展合作署11月25日发布公告说，将于2020年1月1日起正式启用新版中国政府对外援助标识和徽章。新华社发

(责编：燕勐、杨牧)