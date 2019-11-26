中俄南非三国在开普敦举行海上联合演习

新华社开普敦11月25日电（记者荆晶 高原）中国、俄罗斯、南非三国海上联合演习开幕式25日在南非开普敦港码头举行，联演中方工作组组长、海军参谋长助理刘宗成，南非代表团团长、南非海军舰队司令马哈拉纳，俄方代表团团长、俄海军副参谋长泽姆斯科夫及参演官兵代表约200人参加演习开幕式。

演习总导演、南非联合作战部作战训练局局长拉特盖主持开幕式。他说：“这是我们第一次举行此类演习。当前，南非海军与中俄两国海军保持良好的合作关系，我们也致力于在未来继续保持这一友好关系，演习的重点是促进航运安全和海上经济安全，相信演习一定能取得圆满成功。”

刘宗成在致辞中表示，此次演习是中国、俄罗斯、南非三国海军首次在非洲南部海域举行多边联合演习，对于发展各国国家之间关系、增进军队之间友谊、深化海军之间交流与合作具有重要意义。希望通过演习有力推动各国海军的务实合作水平和联合行动能力，全面展示各方携手应对海上威胁挑战、维护世界和平与海上安全、构建海洋命运共同体的决心意志。

当天下午3时，中、俄、南非三方在南非海军“阿马托拉”号护卫舰上举行了联演新闻发布会。马哈拉纳作主旨发布，海军潍坊舰政治委员范冠卿作为中方代表出席发布会，并回答了中外记者提问。

此次联演是中国、俄罗斯、南非三国海军首次在非洲南部海域举行的海上联合演习，参演兵力包括中国海军潍坊舰，俄海军“乌斯季诺夫元帅”号巡洋舰、中型油船“维亚兹玛”号和SB-406救生拖船，以及南非海军“阿马托拉”号护卫舰和“龙山”号辅助船。

此次参演的潍坊舰于2019年8月29日从中国青岛起航，赴亚丁湾、索马里海域执行第33批护航任务，这是该舰第三次执行护航任务。2015年3月，该舰曾执行也门撤离中外公民任务，并一次性撤离455名中外公民。

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