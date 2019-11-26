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以色列总检察长说内塔尼亚胡仍可留任总理

2019年11月26日10:32  来源：新华网
 

　　新华社耶路撒冷11月25日电（记者吕迎旭　尚昊）以色列总检察长曼德尔卜利特25日发表声明说，根据法律规定，总理内塔尼亚胡在遭到起诉的情况下无须辞职，仍然可以留任总理。

　　根据以色列法律，总理受到指控并非必须下台，但包括部长在内的政府官员在遭到起诉时必须辞职。以色列媒体预计，内塔尼亚胡可能会在近期辞去他兼任的部长职务。

　　曼德尔卜利特21日宣布，将以受贿、欺诈和背信3项指控正式起诉内塔尼亚胡。该消息宣布后，以蓝白党为首的中左翼党派纷纷要求内塔尼亚胡下台，但遭到拒绝。内塔尼亚胡说，对他的起诉建立在“虚假指控”和警察不公正调查的基础上，是一场“未遂政变”。

　　内塔尼亚胡25日在与利库德集团支持者会面时说，利库德集团与蓝白党和“以色列是我们的家园”党就组建联合政府的谈判仍在继续。但这一说法随后遭到上述两个党派的否认。

　　今年2月底，曼德尔卜利特发表声明说，计划起诉涉及3起贪腐案件的总理内塔尼亚胡。在“1000号案件”中，内塔尼亚胡及其家人涉嫌在2007年至2016年间，从以色列商人、好莱坞制片人米勒汉处收受价值约28万美元的雪茄、香槟、珠宝等。作为回报，内塔尼亚胡直接或间接地向对方提供好处。在“2000号案件”中，内塔尼亚胡涉嫌与报业大亨摩西进行利益交换。在“4000号案件”中，内塔尼亚胡涉嫌与贝泽克电信公司控股股东进行利益交换，并收受贿赂。

(责编：李婷(实习生)、贾文婷)
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