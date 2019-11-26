中国人权研究会发表文章揭露美国性别歧视严重阻碍妇女人权实现

新华社北京11月26日电 中国人权研究会26日发表《美国长期存在的性别歧视问题严重阻碍妇女人权的实现》一文，揭露了美国不但至今仍未批准《消除对妇女一切形式歧视公约》这一联合国核心人权公约，其国内存在的性别歧视问题也日益恶化，严重阻碍了妇女人权实现。

文章指出，性别歧视是美国社会存在的一个严重问题。美国妇女受到长期的、系统的、广泛的、制度性的歧视，各种公开的、隐蔽的性别歧视现象触目惊心，主要表现在经济领域性别不平等、妇女遭受暴力侵害情况严重、少数族裔妇女健康权利缺乏保障等方面。

在经济领域，美国是世界上经济最发达的国家，但妇女在经济领域的权利未能得到有效保障。妇女在就业、薪酬和职业发展等方面都面临严重歧视。

在遭受暴力侵害方面，文章指出，在美国平均每3名妇女中就有1人受到过家庭暴力伤害；监狱内妇女遭受暴力问题严重；军队是妇女性骚扰和性侵害的重灾区，调查显示，在美国军队中，超过32%的女性表示曾遭受过性侵犯，有80%的女性表示曾遭到过性骚扰。

在少数族裔妇女健康权利方面，少数族裔妇女在分娩过程中或分娩后不久的死亡率高于白人妇女。非洲裔妇女只占美国女性人口总数的约14%，但艾滋病毒感染者中非洲裔妇女却占近三分之二，非洲裔妇女艾滋病患者死亡率是白人妇女的近16倍。

文章还介绍了美国女性在职场和校园遭受性骚扰和性侵害等严重问题。

文章指出，美国性别歧视问题严重妨碍妇女人权的实现，加剧了美国社会不平等状况，也阻碍了国际人权事业的发展。

文章认为，美国存在严重的性别歧视问题有其深刻的、多方面的原因。美国由来已久的性别歧视传统、父权制文化，特别是社会制度的弊端是导致性别歧视问题难以有效解决的根本性障碍。

文章强调，多年来，美国在人权问题上奉行“双重标准”，一直把人权作为指责和干预他国的政治霸权工具，而对自身存在的包括性别歧视在内的严重人权问题却视而不见。美国的所作所为，不仅与人类共同的人权价值背道而驰，而且越来越成为国际人权领域的“搅局者”和“麻烦制造者”，严重损害了国际人权事业的健康发展。

(责编：李婷(实习生)、贾文婷)