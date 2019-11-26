彭博社因创始人竞选总统改规则 不查东家不发社论

美国纽约市前市长迈克尔·布隆伯格24日正式宣布参加2020年总统选举。他创立的彭博新闻社随后宣布调整报道方针，不做关联布隆伯格和其他民主党总统竞选人的调查报道。

【不“调查”东家】

彭博社总编辑约翰·米克尔思韦特24日给2700名记者和分析师发送电子邮件，说明报道方针调整。

米克尔思韦特说：“我们将延续不调查迈克尔（·布隆伯格、他的家人和基金会）的传统，这一方针同样适用民主党其他竞选人。”

美联社报道，彭博社调整报道方针并非完全不报道布隆伯格竞选总统。这家新闻机构会像报道其他总统竞选人一样，报道民意调查结果、政策主张和如何竞选等内容，只是不做调查报道。

“如果其他值得信赖的新闻机构做了布隆伯格和其他民主党人的调查报道，彭博社将总结概述或播发全文，”米克尔思韦特说，“我们不会隐藏。”

【暂停发社论】

由于彭博社社论通常反映布隆伯格的观点，这家媒体机构在布隆伯格宣布竞选总统后将不再发表社论，但会继续播发专栏作者和特邀作者所写评论。

米克尔思韦特说：“我们将暂停评论部（运作），因此不会有非署名的社论。”

分管彭博社舆情部的高级执行编辑戴维·希普利等人会暂时离开，加入布隆伯格的竞选团队。内容总监马蒂·申克尔将主管布隆伯格的竞选报道。

彭博社1990年以收集金融信息起家，业务后续扩展至政治法律领域。这家通讯社目前提供视频、音频、杂志等多种形式的新闻产品。

【遇报道困境？】

彭博社承诺不做涉及民主党竞选人的调查报道，但将继续“调查”唐纳德·特朗普政府。

美联社报道，彭博社似乎以不同标准对待总统竞选人。但米克尔思韦特认定特朗普“情况不同”，特朗普政府所作工作是媒体监督对象。

就彭博社所作调整，前彭博社政治记者凯茜·基利24日说，让政治记者写作“速记新闻”不能让记者和受众满足，受众会到其他地方看深度政治报道。

基利认为，创始人布隆伯格应该完全脱离彭博社、让它独立运转，否则会让这家新闻机构信誉受损。

布隆伯格2016年竞选总统，基利因为不满彭博社对创始人参选新闻的处理方式离职。（包雪琳）（新华社专特稿）

(责编：李婷(实习生)、贾文婷)