法国宣布“欧洲海湾护航联盟”总部设在阿布扎比

人民网讯 法国军方称，为维护海湾地区的航行自由，“欧洲海湾护航联盟”总部设在阿联酋首都阿布扎比，明年初将正式工作工作。

据《中东报》25日报道，正在阿联酋访问的法国国防部长弗洛朗斯.帕利表示，阿联酋首都阿布扎比将成为“欧洲海湾护航联盟”总部，设立这一总部的目的是为了维护海湾地区水域的航行安全。他同时指出，该总部将与美国领导的“海湾护航联盟”进行协调。

报道称，阿联酋国防国务部长巴瓦迪与帕利会谈后表示，我们讨论了两国之间的合作和联合行动问题，特别是国防和军事方面的问题，我们与法国签署了相关协议，同时还就一些国际和区域性问题交换了看法。

法新社称，在阿联酋期间，法国国防部长帕利视察了10年前法国在阿布扎比建立的的军事基地—“和平”海军基地。

帕利指出，参加“欧洲海湾护航联盟”的国家共有10个，主要是欧洲国家，也有几个非欧洲国家，总部初步设定10到15名负责人，全部来自参加“联盟”的国家，明年初正式开始工作。对阿联酋政府的支持和配合表示感谢。

路透社报道说，此前美国曾提出建立“海湾护航联盟”，欧洲国家担心如果参加美国领导的“联盟”，将会使海湾局势更趋紧张，为此，今年7月欧洲方面提出了建立独立于美国的“联盟”。帕利强调，美国领导的“联盟”和欧洲的“联盟”将相互协调，以确保相当紧张的海湾水域的航行自由。（安国章）

(责编：秦白雪(实习生)、贾文婷)