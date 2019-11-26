埃塞俄比亚成为第四个世界电子贸易平台共建国

人民网约翰内斯堡11月26日电 （记者 万宇）亚的斯亚贝巴消息：埃塞俄比亚政府25日与阿里巴巴集团签署三项协议，正式加入世界电子贸易平台。双方签署包括世界电子贸易平台整体框架、多功能综合贸易枢纽开发以及人才培训合作三份谅解备忘录。

埃塞俄比亚总理阿比·艾哈迈德在签约仪式上表示，世界电子贸易平台帮助建立互联网和物流基础设施，支持货物、资金和信息流动，给跨境电商带来很多发展机会，为中小企业创造公平的竞争环境，帮助其获得出口信息以及融资和物流支持。埃塞俄比亚选择加入这一平台，希望通过进一步开发电子贸易基础设施来发展数字经济，为埃塞俄比亚带来繁荣。 阿里巴巴创始人马云在签约仪式上说，相信埃塞的年轻人、企业家和小企业，可以通过数字经济走向世界，和世界贸易，受到世界的欢迎。

埃塞俄比亚企业政府、阿里巴巴集团与义乌商城集团将共同开发多功能数字贸易枢纽，展示和交易包括埃塞俄比亚等非洲国家的货物以及其他非洲国家的货物。 多功能数字贸易枢纽中还将设置相关商务旅行的功能区，便利商业往来。阿里巴巴商学院将为埃塞俄比亚创业者制订培训项目，帮助埃塞俄比亚加快培养数字经济转型所需的人才。同时，双方会通过技术合作提高埃塞俄比亚的跨境贸易监管能力，简化监管手续和流程。

继卢旺达之后，埃塞俄比亚是第二个加入世界电子贸易平台的非洲国家。目前，世界贸易电子平台的海外共建国有马来西亚、卢旺达和比利时三国。世界电子贸易平台旨在通过公私合作，共建数字时代的全球化商业基础设施，孵化贸易新规则，普惠发展中国家、中小企业和年轻人。

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