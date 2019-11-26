中泰签署澜湄合作专项基金职业教育合作协议

人民网曼谷11月26日电（记者 孙广勇）11月25日，中国驻泰国大使吕健同泰国教育部副次长杜丽亚在曼谷签署中泰澜湄合作专项基金职业教育合作协议。泰教育部次长办公室、职教委以及澜湄国家驻泰使馆代表等出席。

吕大使发表讲话指出，澜湄合作着眼成员国未来发展，注重为民众带来实在利益。李克强总理在澜湄合作第二次领导人会议上指出，澜湄国家要加快发展、摆脱贫困，根本上靠教育、靠人才，把巨大的人口优势转化为人力资源优势。中国愿同湄公河国家加大人力资源合作力度，帮助培养更多发展亟需的各层次人才。本月初，李克强总理正式访泰，会见巴育总理，两国总理一致同意加强教育培训合作。泰国教育部将使用澜湄合作专项基金，组织中泰老铁路职业技术培训及职业教育培训，为未来合作储备人才。中方愿同泰方一道，用好澜湄合作这个平台，持续加强教育培训合作，为共建澜湄流域经济发展带、实现次区域经济可持续增长提供充足人力资源保障，为本地区民众带来更多福祉。

杜丽亚副次长表示，澜湄合作致力于缩减次区域国家贫富差距，助力当地经济社会发展，建设面向和平与繁荣的澜湄国家命运共同体。就业不充分是部分澜湄国家面临的主要挑战，泰国政府制定了“泰国4.0”规划，推动劳动力供给更加符合经济发展需求。同时制定20年国家发展规划，促进经济转型升级。感谢中方资助组织开展职业教育培训。相信此次澜湄合作专项基金职业教育项目将有助于持续提升相关国家职业教育水平，为未来发展打下坚实基础。

澜湄合作是中国、柬埔寨、老挝、缅甸、泰国、越南六国共同发起和建设的新型次区域合作平台。2016年3月，澜湄合作首次领导人会议在海南举行，澜湄合作机制正式成立。中方宣布设立澜湄合作专项基金，5年内提供3亿美元支持六国提出的中小型合作项目。

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