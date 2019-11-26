外交部副部长乐玉成：中俄关系始终处在中国外交的“C位”上

人民网莫斯科11月25日电 （记者张光政、殷新宇）外交部副部长乐玉成25日在莫斯科会见俄罗斯外长拉夫罗夫。

乐玉成表示，无论外部环境如何变化，中俄关系始终处在中国外交的“C位”上，中方深化对俄罗斯全方位合作的决心坚定不移。面对世界大变局，中俄命运相依，休戚与共，发展中俄关系不封顶、不设限，没有最好，只有更好。元首引领是中俄关系的重要特征和根本保障。习近平主席将出席明年在圣彼得堡举行的金砖国家领导人会晤和上海合作组织峰会，中方热切期待普京总统明年访华。今年也是中俄务实合作的丰收年。前10个月双边贸易额近900亿美元，中俄东线天然气管道将于12月初投产通气，黑河公路大桥、同江铁路大桥通车在即。“中俄组合”不断为世界大变局带来稳定性和确定性。中俄关系潜力无限、活力无限、前景无限。

拉夫罗夫表示，当前，俄中关系处于历史最好时期。今年6月，两国元首共同宣布发展俄中新时代全面战略协作伙伴关系。明年，两国元首还将有一系列双多边交往。两国外交部承担着落实两国元首共识的重要任务。你此次来俄举行俄中战略磋商十分及时和重要，有利于在新形势下进一步加强俄中两国外交部在各个方面的战略协作，为维护以联合国宪章及国际法准则为基础的国际秩序和反对单边主义、霸权主义提供更多俄中方案。

访俄期间，乐玉成还分别同俄第一副外长季托夫、副外长莫尔古洛夫、鲁坚科举行磋商。

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