美国防部长解职海军部长 处理犯错指挥官行为不当

美国国防部长马克·埃斯珀24日解除理查德·斯潘塞的海军部长职务，理由是后者在处理一名特种部队指挥官犯错过程中行为不当。

埃斯珀同时决定，取消海军部评估那名特种兵的安排。

【撤换下属】

应埃斯珀要求，斯潘塞24日递交辞呈。

斯潘塞2017年8月起出任海军部长。海军部是国防部下设三大部门之一，部长是海军最高级别文职官员，受总统和国防部长双重领导。

斯潘塞遭解职，缘于“海豹”突击队指挥官爱德华·加拉格犯错。加拉格是特别行动指挥官，涉嫌2017年在伊拉克服役期间杀死一名受伤的极端主义组织“伊斯兰国”俘虏、开枪射伤两名平民。军事法庭陪审团7月认定加拉格谋杀和谋杀未遂罪名不成立，但他与遇害俘虏遗体合影违法，对他作降级处罚。

斯潘塞认定加拉格应该接受海军部5人小组评估，以确认他是否适合继续留在“海豹”突击队。美国总统唐纳德·特朗普随后在社交媒体“推特”留言，说海军不会拿走加拉格的“三叉戟徽章”。斯潘塞23日回应推文“不算命令”，等待总统“正式命令”。

美国媒体24日刊登斯潘塞的一封信，说海军各级都需要“保持秩序和纪律”，“就这一点，看似我和任命我的总司令看法不同”。

美国总统兼任武装部队总司令。

埃斯珀24日建议任命美国驻挪威大使、退役海军少将肯尼思·布雷思韦特接任海军部长。特朗普予以认同。

【缘于失信】

国防部说，埃斯珀解职斯潘塞，是因为后者处理加拉格犯错一事不妥当。

埃斯珀发布书面声明，说作为国防部高级官员，斯潘塞的举动“令我非常困扰。我因而决定不再信任斯潘塞继续出任现有职务”。

国防部发言人乔纳森·霍夫曼24日告诉媒体记者，斯潘塞私下联络白宫，提议只要让加拉格接受海军部5人小组评估，他便保证恢复加拉格的军阶、允许他以“海豹”突击队员身份退役。

霍夫曼说，斯潘塞从来没有向防长提及上述方案。“鉴于他在与白宫沟通方面不够坦诚，埃斯珀不再信任斯潘塞。”

【取消评估】

霍夫曼说，埃斯珀批准加拉格本月底以“海豹”突击队员身份退役，取消海军部5人小组原定12月初对他的评估。

特朗普在推文中说，加拉格“将带着所有荣誉平静退役，包括‘三叉戟徽章’”。

特朗普先前力保加拉格，3月指示军方把加拉格的关押地从军方禁闭室转移至一处管制相对宽松的海军基地拘留所。军事法庭随后释放加拉格，撤换主诉检察官。

特朗普本月15日下令，恢复加拉格的军阶和薪水，允许他退役后领取全额退休金。一些批评人士认定，特朗普的决定妨碍军事司法公正，释放容忍美军士兵战场暴行信号。（杜鹃）（新华社专特稿）

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