布隆伯格正式参选 “美国重建”阻击“美国优先”

美国纽约市前市长迈克尔·布隆伯格24日正式宣布竞选总统，矛头直指现任总统唐纳德·特朗普。

布隆伯格自称“做事人”和“解决问题者”，暗讽特朗普只会夸夸其谈；布隆伯格誓言“重建”美国，避免“美国优先”的特朗普再获一个四年任期。

相比其他民主党竞选人，布隆伯格迟到的参选似乎更加吸引聚光灯。这缘于，民主党竞选格局就此改变，特朗普迎来更近似政敌。

其一，布隆伯格够有钱。最新一期《福布斯》杂志中，布隆伯格是全球第11大富豪，身家超过500亿美元，令以资产论成功、身家30亿美元的特朗普相形见绌；2018年国会中期选举，布隆伯格政治捐款超过1亿美元，帮助民主党夺回众议院。

其二，布隆伯格够有话语权。彭博新闻社由他创办，在政治、经济信息报道方面颇具影响力。布隆伯格宣布参选后，彭博社决定不做关联布隆伯格和民主党总统竞选人的调查报道，但将继续跟踪报道特朗普政府。

其三，布隆伯格够有商界影响力。他曾是共和党人，后转为独立人士，去年注册为民主党人。相比伯尼·桑德斯、伊丽莎白·沃伦等主张提高富人税的民主党主要竞选人，布隆伯格立场更亲商，若与特朗普对决可能分化共和党选票。

在一些政治分析师看来，民主党初选前景更加扑朔迷离，布隆伯格仍存不少挑战。而布隆伯格一旦胜出，特朗普将迎来显著不同的挑战。（徐超）（新华社专特稿）

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