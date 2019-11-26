内塔尼亚胡面临利库德内部挑战 议员提议党内初选

以色列资深议员吉德翁·萨尔24日向利库德集团主席本雅明·内塔尼亚胡提议，希望在12月11日前举行党内初选。

德新社解读，这一举动意在把现任主席内塔尼亚胡拉下马。自以色列检察机关21日决定将以受贿、欺诈和背信三项罪名起诉内塔尼亚胡以来，这是以色列中右翼政治集团利库德内部首次正式要求替换内塔尼亚胡。

萨尔曾经先后出任以色列政府教育部长和内政部长。他的提议一经公布，立即遭到内塔尼亚胡拥护者攻击，包括文化和体育部长米丽·雷格夫。

内塔尼亚胡是以色列历史上首名在职期间受到刑事指控的总理。他今年先后两次受命组阁失败，他的竞争对手、蓝白党领导人本尼·甘茨稍后组阁同样失败，而以色列政治眼下陷入瘫痪状态。

依据以色列法律，决定权交到总统鲁文·里夫林手中，里夫林21日把“球”踢回议会，在21天内、即12月11日前，任何一名议员都可尝试争取120名议员当中至少61人支持，从而获得组阁权。

不过，这看上去更像是一项“不可能完成的任务”，因而以色列一年内面临第三次议会选举的可能性不断增加。

以色列政党“政府质量运动”24日向最高法院申诉，要求法院下令内塔尼亚胡辞职。这也是以色列政党针对内塔尼亚胡发起的第一起诉讼。不过，以色列法律规定，只有经法院裁定罪名成立并且上诉失败，总理才须辞职。

内塔尼亚胡21日重申，他无意放手总理职务，指认检察机关的指控等同于意图“政变”。不过，法律要求政府部长一旦受到刑事起诉必须辞职，内塔尼亚胡因而可能辞去兼任的农业部长和卫生部长职务。

甘茨23日敦促内塔尼亚胡辞职，呼吁利库德集团高层人士与他联手组建政府，提议由他和内塔尼亚胡“接力”出任总理，从而避免以色列一年内经历三次议会选举。利库德方面暂时没有回应这一提议。（田野）（新华社专特稿）

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