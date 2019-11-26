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美总统弹劾案进入“新阶段” 调查人员开始写报告

2019年11月26日08:23  来源：新华网
 

　　美国国会众议院针对总统唐纳德·特朗普的弹劾调查进入“新阶段”。调查人员在举行两周公开听证会后已着手起草报告，同时不排除举行更多听证会的可能。

　　【调查没结束】

　　民主党籍众议院情报委员会主席亚当·希夫24日接受美国有线电视新闻网(CNN)采访时说，调查人员正在整理手头材料，以形成报告提交众议院司法委员会。调查没有结束，可能举行更多听证会，收集更多证词。

　　路透社报道，提交这份报告是弹劾过程的重要一步，众议院司法委员会后续可能起草弹劾条款，然后民主党占多数的众议院可能就弹劾条款作表决。如果众议院通过弹劾条款、即正式指控共和党籍总统特朗普，共和党占多数的参议院将“审理”弹劾案，决定是否“定罪”并解职特朗普。

　　按照路透社的说法，司法委员会如果需要也可以走更多程序，包括举行特朗普和他的律师参加的听证会。

　　【“压倒性”证据】

　　希夫说，他将就弹劾事宜先行与选民、同僚讨论，再作出判断。他说，现有证据“压倒性地表明总统有严重不当行为”。

　　众议院9月下旬启动弹劾调查，先前举行多次闭门听证会，过去两周举行5场公开听证会，多名前任和现任官员到场作证。

　　希夫说，如果共和党籍议员在国会表决中不支持弹劾，意味着他们把党派利益置于国家之上。

　　民主党指认特朗普滥用职权，施压盟友乌克兰调查民主党总统竞选人乔·拜登、干预2020年总统选举。特朗普称自己没错，认为调查有政治动机。白宫方面拒绝按民主党要求交出有关文件材料，同时阻止国务卿迈克·蓬佩奥等人作证。

　　众议院情报委员会成员、共和党人埃莉斯·斯蒂芬尼克24日接受福克斯新闻频道采访时说，特朗普没有“该被弹劾的行为”，也没有不利于特朗普的直接证据。

　　近期民意调查显示，支持弹劾的比例略高于不支持弹劾的比例。（王雪梅）（新华社专特稿）

(责编：李婷(实习生)、贾文婷)
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