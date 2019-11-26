韩国批日本“耍花招” 疑似提前泄露军情协定信息

韩国总统府国家安保室长郑义溶24日说，日本违背承诺提前报道两国就《军事情报保护协定》的磋商结果且有歪曲事实之嫌，令人遗憾。

韩联社报道，郑义溶当天在韩国釜山国际会展中心接受采访时说，围绕韩日两国公布推迟终止《军事情报保护协定》以及韩方暂停就日本出口管制措施诉诸世界贸易组织(WTO)，日本媒体较双方约定时间提前大约一小时“放出”部分磋商结果，韩方怀疑日本官员可能故意提前泄露信息。

郑义溶说：“我们别无选择，只能深表遗憾。”

按他的说法，日本媒体没有报道磋商整体情况，而是以不愿公开姓名高层人士为消息来源，称“韩方决定延长《军事情报保护协定》”和“韩方通知日方将撤回在世贸组织的申诉，决定响应磋商”。

韩日2016年11月23日签订这份双边情报共享协定，为期一年。除非一方反对，否则协定到期后自动延长。韩国政府8月指责日本把韩国移出获得贸易便利国家的“白色清单”损害两国信任，宣布不再与日本续签协定。日方希望续签，但韩方坚持要求日方首先取消对韩方出口管制。韩国政府22日宣布推迟终止协定，前提是韩方可随时终止协定的效力，日本政府就此表达理解。

郑义溶说，韩方按约定在22日晚6时公布磋商结果，但日本官方的公布时间却比韩方晚七八分钟。另外，日方对磋商结果作官方公布时故意歪曲事实抑或夸大日方在协定中的作用，日方为此经由外交渠道向韩方表达歉意。

郑义溶强调，韩方近期所作决定有前提条件，如果日方今后仍以这种方式行事，韩日磋商将面临挑战，“今后磋商，一切取决于日方态度”。

韩日两国当前就出口管制议题恢复对话并在努力促成韩国总统文在寅和日本首相安倍晋三下月会面。（闫洁）（新华社专特稿）

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