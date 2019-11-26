看清美国某些政客的双面嘴脸（望海楼）

美国国会通过的所谓“2019年香港人权与民主法案”，肆意染指香港事务，充分暴露了美国某些政客的真实嘴脸，那就是为政治私利玩弄双重标准，对人一套，对己一套，践踏国际法和国际关系基本准则、粗暴干涉他国内政。所谓人权和民主，不过是打出的幌子而已。

极端分子变本加厉升级暴力，制造恶性犯罪事件，打砸焚烧、中断交通，早已通过电视直播镜头传递给全世界。可作为涉港法案重要推手的几个美国政客，在今年10月访港后竟公然声称“没有见到暴徒暴行”。视而不见，听而不闻，为了政治需要不惜颠倒和歪曲事实，双面嘴脸暴露无疑。

他们的真实面目，越对比越清晰。近期，西班牙、英国、智利等发生骚乱，美国政客或谴责暴力，或呼吁严惩骚乱分子，表明他们并不缺乏常识判断。但一说到被激进暴力分子荼毒的香港，就立马改口，成了“一道美丽的风景线”。把无法无天的暴徒美化成“民主斗士”，把恪尽职守的警队污蔑为“暴力镇压”，把践踏法律的暴行吹捧为“自由抗争”，双重标准，毫不遮掩；颠倒黑白，莫此为甚。

双面嘴脸的根本特征，就是对人一套、对己一套。为了符合自己政治需要，哪怕暴力再血腥，也要支持、怂恿，什么好听说什么；对香港特区依法止暴制乱，哪怕再正当，也要打压、污蔑，什么难听讲什么。几个月来，彭斯、蓬佩奥、佩洛西等美方政客多次高调会见反中乱港头目，还有的跑到香港大放厥词，为乱局不断火上浇油。

问题是，再漂亮的道德外衣也遮不住血腥和残暴的事实，反而映照出美国一些政客拉偏架的伪善、冷血。难道香港市民目睹身历的那些暴力行径，那些骇人听闻的伤人事件，都是不存在的？不是不存在，只是政客们在选择性失明和失聪之下，选择性失语而已。

可见香港市民的权利和福祉，在美国政客那里是可以牺牲掉的。即使通过所谓“2019年香港人权与民主法案”，他们口口声声的“人权”“民主”问题，也就是个幌子，美国一些政客真正心心念念的，是“反中乱港”四个字。

大量事实早已表明，美国反华势力与香港极端激进势力密切勾连是香港持续暴乱的主要推手。香港秩序越乱，他们越起劲；香港暴力越多，他们越亢奋。只有香港持续乱下去，才能成为他们手中阻遏中国发展的一张牌。但事实和正义自有坚定的方向，并不会因某些人的摇唇鼓舌而随之起舞。美国某些政客说得再冠冕堂皇，也脱不了干系，经不住铁一般事实的追问。

这种包藏祸心的双重标准，哪里是关心人权民主？这样赤裸裸的干涉他国内政，又岂能为国际法和国际关系基本准则容忍？这只能让人进一步看清他们政治脂粉下的丑陋嘴脸，认清他们伪善面目下反中乱港的险恶用心。

止暴制乱、恢复秩序是香港当前最紧迫的任务。香港是中国的香港，企图通过反中乱港来火中取栗，香港民意不答应，14亿中国人民不允许，中国政府更不会坐视，必会采取强力措施予以反制。奉劝盘算着继续凌虐、荼毒香港以收割政治私利的那些人，醒醒吧！

（作者为本报评论员）

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