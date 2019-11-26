讲述亲历故事  见证辉煌历程(风从东方来——国际人士谈新中国70年发展成就)

图为埃胡德·巴拉克在办公室接受本报记者采访。

本报记者 景 玥摄

图为巴尔巴拉·苏萨娜·桑切斯·维格纳乌（右三）在中国国家行政学院培训期间与其他学员进行课堂讨论。

资料图片

图为纳赛尔·阿卜杜·阿勒（中）与中国舞狮队少年合影。

资料图片

图为安巩（右二）在复旦大学与中国大学生合影。

资料图片

中国走出了符合自身国情的发展道路

（以色列）埃胡德·巴拉克

中国发展的快速度和高质量体现在各行各业中，如经济、教育、科技、国防等领域。这种发展是现象级的。这归功于中国没有照搬别国的发展经验和发展模式，走出了一条符合自身国情的发展道路。正是中国政府卓越的组织能力，中国人民言必信、行必果的优秀品质，创造了中国特色的现代化进程

自1992年第一次访问中国至今，我已经去过中国十几次。每次访问中国，我都惊叹于这个国家翻天覆地的变化。记得我第一次到上海时，还没有机场高速，道路也并不宽敞，浦东和浦西的面貌有着明显的差别。大概10年后，当我再次到访上海，这里发生了巨大的改变。机场高速早已修好，城市高架四通八达。曾经只有低矮楼房的浦东已是高楼林立，吸引着全球的关注。正如当地人所说的那样，上海真的是“一年一个样，三年大变样”。如今的上海，已成为世界观察中国改革开放成就的一个重要窗口。在这里，我明显感受到这座城市的创新与活力，感受到这里不仅注重发展速度，还兼顾发展质量。

新中国成立70年来，中国发展的快速度和高质量体现在各行各业中，如经济、教育、科技、国防等领域。在担任以色列武装部队参谋长和国防部长期间，我曾多次调研中国的军工产业。我看到，在航天、卫星、电子装备等方面，中国从蓝图到自主研发再转化为实际成果的效率非常高，而在很多国家，这个过程可能需要花费很多年。

中国的高速发展令世界瞩目。这种发展是现象级的，让我对“中国速度”背后的奥秘产生了浓厚兴趣。中国能取得如此瞩目的成就，日益走近世界舞台中央，我认为，这归功于中国没有照搬别国的发展经验和发展模式，走出了一条符合自身国情的发展道路。正是中国政府卓越的组织能力，中国人民言必信、行必果的优秀品质，创造了中国特色的现代化进程。更重要的是，开放包容的大国担当，让中国的朋友圈越来越大。

中国国家主席习近平提出的推动构建人类命运共同体理念彰显东方智慧，不仅传承了中华优秀传统文化的精髓，也符合当今世界发展潮流。如今的世界，国与国之间的融合、依存程度空前加深，早已形成了“你中有我、我中有你”的格局，只有共同发展、共同繁荣才能互利共赢。因此，各国应该携手合作、共商共享、求同存异，这样才能将人类社会带向更加美好的未来。

我曾多次考察非洲的共建“一带一路”项目。我亲眼所见，中国坚持在互利共赢的基础上支持非洲发展，提高当地百姓的生活水平。通过基础设施建设，联通非洲市场，让其获得内生发展动力。这种合作是真诚友好的，不附加任何政治条件的。更难能可贵的是，中国对非洲不仅授之以鱼，而且授之以渔。不少非洲国家普通民众因在共建“一带一路”项目中工作，掌握了一技之长，真正实现了脱贫致富。

（作者为以色列前总理，本报记者景玥、黄培昭采访整理）

中国的发展经验为古巴提供很多借鉴

（古巴）巴尔巴拉·苏萨娜·桑切斯·维格纳乌

中国取得如此非凡的成就，获得日新月异的发展，与中国共产党的领导密不可分。新中国成立70年来，随着科技自主创新能力不断提高，科技实力不断壮大，中国如今已成为具有重要国际影响力的科技创新大国。中国坚持互利共赢的理念，在尊重各国差异的基础上寻求合作、共同发展，这一理念日益得到国际社会的广泛支持

2015年，我作为古巴国家和政府干部高等学院代表来到中国国家行政学院参加培训，这是我第一次来到中国。此后，我又3次来到这里，深入学习中国的发展经验。

在这4次学习中，我走访了青岛、上海、重庆、成都、哈尔滨等城市，每个城市都带给我不同的体验。例如，上海是中国重要的金融和经济中心，青岛的家电制造、食品加工产业发达，哈尔滨则以装备制造业和石化产业为重要经济支撑。各地因地制宜，根据自身特色制定发展计划，体现了实事求是、科学规划的理念，使中国区域经济发展更加平衡协调。

今年是新中国成立70周年。中国取得如此非凡的成就，获得日新月异的发展，与中国共产党的领导密不可分。这些年来，中国共产党高瞻远瞩，为中国发展制定长远规划，不断创新执政理念，建立服务型政府，团结人民群众，展现出非凡的领导智慧，带领中国人民实现一个又一个发展目标。

除经济发展外，中国的科技成就也令我印象深刻。新中国成立70年来，随着科技自主创新能力不断提高，科技实力不断壮大，中国如今已成为具有重要国际影响力的科技创新大国。中国高铁已走向世界，中国建设的公路、水电站等基础设施极大地推动了一些国家的经济发展。中国的科技创新既为国家大局服务，也实实在在提升了人民生活质量。尤其是智能设备在中国的应用非常普及，让人们的生活更加便捷舒适。

中国在环保领域也付出了巨大努力。中国国家主席习近平强调：“绿水青山就是金山银山。”在国家政策激励下，中国建立了完备的环境监测平台，政府和公民都开始采取相应行动。在城市规划方面，中国大力建设生态城市，规范废弃物回收利用。

古巴和中国传统友谊深厚，两国在教育、民生等领域开展合作，积极推进两国关系。

我所在的古巴国家和政府干部高等学院一直同中国保持密切合作。学院同中共中央党校（国家行政学院）积极开展学习交流。同时，我们也开设了相关课程，帮助学员了解中国现状，介绍中国发展经验。

随着中国不断深化对外开放，共建“一带一路”成为重要的多边合作平台，中国的发展为世界各国带来重要机遇。中国致力于更大意义上的社会和谐和人民福祉，推动构建人类命运共同体。中国坚持互利共赢的理念，在尊重各国差异的基础上寻求合作、共同发展，这一理念日益得到国际社会的广泛支持。

古巴和中国在各自的历史条件下取得了一系列发展成就。我们都坚持不断改革，坚持满足人民需求，鼓励经济发展繁荣。中国的发展经验为古巴提供很多借鉴，未来我们将把这些经验同古巴的社会情况相结合，推动古巴实现更大发展。

（作者为古巴国家和政府干部高等学院副院长，本报记者李欣怡采访整理）

中国的发展成果令人惊叹

（埃及）纳赛尔·阿卜杜·阿勒

中国共产党的领导力和治理能力是中国取得卓越发展成就的关键性因素。我看到了中国取得的巨大成就，也看到了中国人民为国家发展付出的辛劳，更看到了中国为世界发展作出的卓越贡献

埃及和中国都是拥有悠久历史和灿烂文明的国家。年幼时，我就向往有朝一日能到中国去看一看。1984年，20岁的我终于有机会前往北京语言学院（现北京语言大学）学习中文，之后到山东大学攻读了现代汉语学博士学位。我曾担任埃及驻中国大使馆参赞，在北京工作生活了10年。如今，我又成为一名老师，在开罗两所大学教授汉语。可以说，与中国的交往改变了我的生活，我也有幸见证了中国的飞速发展。中国的发展创造了奇迹，中国的发展成果令人惊叹。

30多年来，我几乎走遍了中国大江南北，对中国交通设施的更新换代体验颇深。我喜欢中国高铁的便捷和舒适。高铁列车车厢设施干净而现代化，高铁车站前往市区的交通很方便，性价比也很高。我在中国经常乘坐高铁旅行，时常会碰到像我一样对中国的发展成就赞叹不已的外国朋友。记得一位印度友人曾对我讲：“中国的高铁技术一流，我们要认真向中国学习！”

这些年到中国访问考察，我在很多城市看到了科技创新带来的经济成果，深刻感受到中国科技发展的日新月异。在深圳，我参观了华为公司的科技展厅。在展厅门口，巨大的专利墙上布满了知识产权专利证书，令我感佩不已。展厅布置的科技感十足，我仿佛看到了未来世界的模样。中国电子商务的快速发展改变了人们的生活方式，为人们提供了诸多便利，我对此深有体会。每次去中国之前，家人都会给我列一份长长的购物单。因为时间紧张，我常常用手机在网上购买，次日就能送达，方便快捷。

目前，中国在高速公路、高铁、通信、电子商务等领域的发展达到世界先进水平。更重要的是，中国在以先进技术实现自身快速发展的同时，以共建“一带一路”为平台，与世界各个国家共享发展成果。

在我看来，中国共产党的领导力和治理能力是中国取得卓越发展成就的关键性因素。在与中国民众的相处过程中，他们身上的闪光点让我十分钦佩。一是务实。无论是企业间的大项目还是个人间的合作，中国人都会深思熟虑，确保可行。二是讲诚信，做事言必信，行必果。三是强烈的责任心。在中国工作期间，我身边的中国同事对待工作十分认真负责，克服一切困难也要保质保量按时完成工作。

我很荣幸能够见证中国的发展。我看到了中国取得的巨大成就，也看到了中国人民为国家发展付出的辛劳，更看到了中国为世界发展作出的卓越贡献。我希望自己能发挥桥梁作用，把在中国的所见所闻，分享给我的学生和埃及的民众。

如今，世界上越来越多的人在学习汉语，在我授课的埃及艾因·夏姆斯大学，中文专业的学生有2000多人。今年1月，埃及首个“一带一路”合作研究中心在艾因·夏姆斯大学成立。今后，我们将经常举办共建“一带一路”研讨会，探讨深化埃中、非中在基础设施建设、贸易投资等领域的合作，共享机遇，共谋发展。

（作者为艾因·夏姆斯大学中国研究和汉语阿拉伯语翻译学教授，本报驻埃及记者刘慧采访整理）

创新与开放的中国充满活力

（法国）安 巩

新中国成立70年来，中国取得了历史罕见的发展成就，经济社会面貌发生了翻天覆地的变化。当前，中国正在向全球展示其不断实现经济转型的能力。中国市场开放程度越来越高。中国政府不断出台一系列措施释放商业潜力、优化营商环境，例如实施税费改革等

过去22年中，我到访中国不下60次。每次踏上这片土地，我都会惊叹这里的日新月异。我从未见过一个国家能像中国一样，实现经济不断转型和持续增长。

新中国成立70年来，中国取得了历史罕见的发展成就，经济社会面貌发生了翻天覆地的变化。人们的生活品质在过去数十年中得到大幅提升，中国庞大消费需求不仅推动经济增长，也不断激发出新的经济活力。

当前，中国正在向全球展示其不断实现经济转型的能力。中国深入推进大众创业、万众创新，在政府的大力推动下，中国在数字化、新零售等领域，已成为新的全球创新中心。创新与开放的中国充满活力。

在中国，数字化经济蓬勃发展，中国在电子商务领域成为全球领军者。同时，我们也看到中国消费者对于绿色消费、绿色生活方式的不懈追求。在各种政策支持下，欧莱雅中国参与到了中国数字化变革和绿色发展的进程中，成为集团中首个实现100%“碳中和”的分公司。我们在中国的诸多成功案例将推广至集团的其他分公司，惠及全球各地的美妆消费者。如今，中国已是全球最具影响力的美妆中心之一，中国涌现的这些消费趋势必将对全球市场产生影响。

中国消费者对美与品质怀有空前的热情。我们从一开始就把欧莱雅和兰蔻这样的国际品牌引入中国。此外，我们在上海浦东新区设立研发和创新中心，满足中国消费者的独特需求。

中国市场开放程度越来越高。中国政府不断出台一系列措施释放商业潜力、优化营商环境，例如实施税费改革等。能够率先享受这些优惠政策，我们感到不胜荣幸。

人才是成功的基石。“对中国市场、中国人民和中国人才的不懈投入”是过去22年来我们为之努力的目标。如今，欧莱雅中国拥有超过1万名员工。

我们期待看到一个更加开放、创新和美丽的中国。我们也将更加积极地参与到中国的发展进程中，这是我们坚定的承诺。

中国国际进口博览会（进博会）是中国更高水平对外开放的窗口。在第二届进博会上，我们带来了更多的新产品和新体验，服务广大消费者。我们将在研发创新、数字化和科学技术上不断投入，继续朝着“美妆科技公司”的方向转型。中国消费者将率先成为享受未来美妆的群体之一。我们将继续重视拥有丰富经验和知识的本地人才，与本地的合作伙伴和消费者密切合作，推动可持续发展和绿色消费。我相信，中国将很快成为欧莱雅集团最大的市场。

（作者为欧莱雅集团董事长兼首席执行官，本报记者牛瑞飞采访整理）

《 人民日报 》（ 2019年11月26日 18 版）

(责编：白宇、岳弘彬)