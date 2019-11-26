非洲萨赫勒地区人道主义形势严峻

联合国世界粮食计划署近日表示，位于非洲萨赫勒地区的布基纳法索、尼日尔和马里三国面临严重人道主义危机，超过240万人需要紧急粮食援助。联合国世界粮食计划署发言人弗霍塞尔表示，萨赫勒地区现有2000万人面临持续饥荒和营养不良的严峻威胁，武装冲突对农业和农村经济造成灾难性影响，导致该地区近1/3儿童失学。

萨赫勒地区是非洲撒哈拉沙漠以南、苏丹草原以北一个宽320公里至480公里的区域，覆盖布基纳法索、乍得、马里、毛里塔尼亚、尼日尔、塞内加尔等国家。近年来该地区饱受贫困、武装冲突和自然灾害的困扰。

脆弱的安全局势成为萨赫勒地区发展的主要障碍。布基纳法索近期暴力冲突加剧，被认为是“这场危机的中心”。数据显示，2019年上半年该国的暴力袭击事件已超过2018年的总和，平民死亡人数报告是去年的4倍，发生冲突的地区占到布基纳法索领土面积的1/3，近50万人被迫逃离家园。

联合国秘书长古特雷斯近日强调，恐怖主义蔓延对萨赫勒地区乃至非洲大陆的威胁与日俱增。极端组织“博科圣地”在乍得湖盆地附近频繁制造针对平民和军事目标的袭击，而极端组织“伊斯兰国”在叙利亚和伊拉克战败以来，日益将目光投向萨赫勒地区并培植新的代理人。极端主义团体还利用不同牧民社区间的纷争争夺有限的自然资源。

气候变化也是加剧该地区不安全状况的重要因素。极端天气变化导致旱情影响持续，农业生产下降，食品价格飞涨。弗霍塞尔认为，当地天气情况变化彻底破坏了农民与牧民在分享用水和草场等关键资源方面的脆弱平衡，为争夺上述关键资源的激烈竞争又进一步加剧了冲突，为武装团体不断壮大提供了温床。

联合国秘书长西非和萨赫勒事务特别代表钱巴斯近日指出，布基纳法索、尼日尔等国明年将举行总统选举，但该地区面临严峻的恐怖组织活动、跨境有组织犯罪、自然灾害等威胁，这些选举可能面临“高风险”，因此尽快解决潜在的冲突根源至关重要。

眼下，国际社会正加大力度支持地区国家打击跨境有组织犯罪和恐怖组织并提供相关援助。今年以来，联合国世界粮食计划署已为布基纳法索、马里、尼日尔三国超过260万人提供了食品和营养援助，目前还急需1.5亿美元，以投资当地社区的抵御能力建设、减少人口移徙，并为最贫困的百姓提供基本生活保障。法国和萨赫勒五国联合部队近日宣布已在布基纳法索、马里和尼日尔边境地区启动新的“新月形沙丘”行动，重点打击恐怖主义。

（本报约翰内斯堡11月25日电）

《 人民日报 》（ 2019年11月26日 17 版）

(责编：白宇、岳弘彬)