中俄执政党对话机制第七次会议在北京举行

本报北京11月25日电 （记者王远）由中共中央对外联络部主办的中俄执政党对话机制第七次会议25日在北京举行。会议围绕“新时代中俄关系：执政党经验交流与战略合作”的主题进行了对话。

中共中央对外联络部部长宋涛在主旨讲话中表示，今年是中俄建交70周年，也是中俄执政党对话机制启动10周年。今年6月，两国元首宣布发展中俄新时代全面战略协作伙伴关系，为两国关系发展指明了方向。中俄执政党交往合作是两国关系政治基础的重要组成部分，希望双方共同努力，把执政党交往机制打造成落实两国元首重要共识、服务两党两国战略沟通、增进两国政治互信和民心相通、提升两国战略协作水平的特殊渠道和特色平台。宋涛还介绍了中共十九届四中全会相关情况。

统一俄罗斯党最高委员会主席格雷兹洛夫宣读了俄罗斯总统普京致本次会议的贺信，表示俄中关系达到了前所未有的水平。统一俄罗斯党愿同中国共产党不断巩固交流合作，为推进俄中新时代全面战略协作伙伴关系、构建可持续发展的多极世界作出重要贡献。

对话期间，两党还举行了中俄政党论坛“可持续发展”专题会议。对话机制会议后，宋涛与格雷兹洛夫共同会见了两国记者。

来自俄罗斯统一俄罗斯党以及中央纪委、中组部、中宣部、中央政法委、中央党校等单位负责人出席。

中俄执政党对话机制于2009年启动，是中俄执政党就宏观性、战略性、前瞻性问题进行对话的高级别机制。

《 人民日报 》（ 2019年11月26日 03 版）

(责编：白宇、岳弘彬)