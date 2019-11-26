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煽动暴乱的恶行必将被国际社会唾弃（钟声）

2019年11月26日05:34  来源：人民网－人民日报
 

　　香港持续发生激进暴力犯罪，丧心病狂、乱港祸港的种种行径触目惊心。令人匪夷所思的是，美国国会竟然通过所谓“2019年香港人权与民主法案”，为暴力犯罪涂脂抹粉，为打砸抢烧撑腰打气，粗暴干涉中国内政。这种煽动暴乱的恶行，违反正义，背离国际法和国际关系基本准则，必将被国际社会唾弃。

　　过去5个多月来，香港究竟发生了什么，稍有良知的人不难得出结论。暴徒疯狂打砸、肆意纵火、破坏公共交通、袭击警察、残害普通居民，严重危害广大香港居民的人身安全、言论自由等基本人权。他们向营运中的列车投掷汽油弹，把校园变成“兵工厂”，对正常执法的警务人员进行疯狂攻击，公然喷火焚烧无辜市民……香港的法治和社会秩序遭受严重践踏，何谈人权与民主？世界上哪个国家能容忍以民主之名行恐怖之实？

　　暴行突破人类文明底线，所谓的“和平示威”遮丑布已被彻底撕去！在香港警方严正执法制止暴力的完整报道问世后，国际媒体开始揭露黑衣暴徒的“黑色恐怖”。一名香港市民被暴徒严重烧伤后，澳大利亚记者赫德利·托马斯惊呼“这是很可怕的场景”“可怕的暴行”；当一名日本游客被暴徒殴打，社交媒体上的外国网民怒斥“这哪里是和平示威，分明是犯罪”；当香港的大学校园被暴徒占领，多国高校被迫召回其交换留学生，并警示“暴力活动已经达到了一个新的高度”……国际社会普遍认识到，那些暴徒正在挑战文明与秩序的底线，将香港推向深渊。

　　人们不禁要问，在香港的人权、民主、法治遭受如此践踏的情况下，美国国会却以其国内立法方式来煽风点火，居心何在？数月来，美国一些政客始终在香港问题上费尽心机、混淆是非，眼见自己怂恿支持的暴徒日益不得人心，被公众看穿和厌恶，便按捺不住跳到前台，自己赤膊上阵。他们打着“人权与民主”的幌子，无视事实，颠倒黑白，美化暴力犯罪，挑战国际公理。正如英国牛津大学学者汤姆·福迪所指出，“2019年香港人权与民主法案”与人权和民主毫无关联，这个法案不过是企图驱使香港服从美国自己的外交目标和利益。

　　美国一些政客被牟取政治私利的欲望迷住了心窍，作出彻底扭曲人权与民主基本价值的抉择，站到国际正义力量的对立面。新加坡总理李显龙明确指出，香港抗议者的诉求不是为了解决香港的困境，而是为了羞辱和颠覆政府，“这是香港的遗憾，是本地区的不幸”。面对“乱港代言人”，德国记者愤怒质问：为何示威者违法是“维护法治”，企图谋杀警察难道是“自卫”，为何不谴责殴打持不同意见者等行为？真相，早已大白于天下！但是，美国一些政客出于偏见和不可告人的目的，一意孤行，助纣为虐。

　　美国的所谓“2019年香港人权与民主法案”，充分暴露了美国一些政客搞乱香港、牵制中国发展的险恶用心，他们煽动暴乱、破坏香港繁荣稳定的图谋注定不会得逞。那些逆流而动的美国一些政客，无论怎样鼓噪，结局都将是自取其辱，贻笑世人。


　　《 人民日报 》（ 2019年11月26日 03 版）
(责编：白宇、岳弘彬)
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