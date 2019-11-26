为期3天的第三届全球可持续科技创新大会日前在布鲁塞尔落下帷幕。本届大会首次设立中国馆，以视频、海报等多种形式介绍中国在生物航空燃料、生物柴油、氢能等清洁能源领域的最新科研和应用成果。与会人员普遍认为，中国在可再生能源领域的科技创新能力已经处于世界领先水平，为推进实现联合国可持续发展目标提供有效解决方案。

“推动实现联合国2030年可持续发展议程的17项可持续发展目标”

全球可持续科技创新大会由比利时法兰德斯技术研究院牵头创办。“之所以创办这个会议，是希望通过加速创新技术的开发、传播和部署，推动实现联合国2030年可持续发展议程的17项可持续发展目标。”比利时在可持续发展和清洁技术研究领域最大的研究所弗拉芒技术研究院负责人德克·弗朗萨尔说，许多科技创新成果已为特定领域提供了行之有效的解决方案，但这种解决方案并没有得到广泛应用。“全球可持续科技创新大会则为可持续发展目标的政策制定者、企业家和科技人才搭建一个交流与合作的平台，让科技创新成果在实现联合国可持续发展目标的过程中发挥更大作用。”

自创办以来，围绕联合国2030年可持续发展议程的17项可持续发展目标，全球可持续科技创新大会重点关注气候、教育、能源、健康、海洋和水管理六大全球性主题，采取论坛和展会相结合的形式，传播可持续发展的先进理念，展示可持续发展的解决方案。

今年，来自70个国家和地区的近2000名代表参加了大会，探讨如何通过可市场化的综合技术解决方案推动实现更高水平的可持续发展目标，并着手建立一个跨行业的技术转化中心。

“在实现联合国可持续发展目标方面，中国走在了世界前列”

“本届大会的一大亮点是中国的深度参与。”全球可持续科技创新大会组委会政策部主任菲尔勒·方德沃得在接受本报记者采访时表示，“在实现联合国可持续发展目标方面，中国走在了世界前列，为其他国家作出了很好表率。在能源和科技创新领域，中国也是世界领先。全球可持续科技创新大会的成功举办，中国不可或缺。”

今年，中国科学院广州能源研究所（广州能源所）首次作为协办单位参会，并与比利时弗拉芒技术研究院共同主办“能源专场”论坛。据悉，全球可持续科技创新大会组委会专门到中国寻找合作伙伴。经过实地调研，最终确定与广州能源所进行合作。广州能源所在新能源与可再生能源领域取得了一系列科研成果，在海洋能技术应用上处于世界领先水平。“能源是联合国可持续发展目标的重中之重，中国在可再生能源领域的发展经验值得借鉴。在实现联合国可持续发展目标方面，中国的成功经验值得推广。”方德沃得说。

此次“能源专场”论坛还设四个分会场，分别聚焦气候变化与能源转型、现代区域能源解决方案、海洋能和地热能，来自中国的科学家就相关议题阐述“中国理念”和“中国方案”。此外，广州能源所还联手中国国家能源集团北京低碳清洁能源研究院设立了“中国馆”，以视频、海报等方式形象展示中国在可再生能源领域所取得的最新研究成果。

“中国馆”里，新型半潜式波浪能养殖平台技术吸引了众多参观者的目光。该平台集波浪能发电和太阳能发电于一体，能源供应自给自足。智能化养殖平台浮起后可进行拖航、检修、保养、网箱清理和消毒等工作，下潜后可进行养殖。该技术已获中国、欧盟、日本、加拿大发明专利授权，设计图纸获法国船级社认证。首台半潜式波浪能养殖平台工程样机“澎湖号”于今年6月交付使用，现已在养殖基地开展渔业示范。

据广州能源所所长马隆龙介绍，在传统渔业养殖中，养殖网箱只是一个单纯的网箱。借助波浪能发电，养殖网箱则变成一个自生动力平台，可使近海养殖移动到深远海养殖。“我们自主研发的新型半潜式波浪能养殖平台主要得益于我们在波浪能领域的技术研发能力，在波浪能到电的转化效率上我们领先世界平均水平一大截。”

“中国是应对气候变化多边进程的积极参与者和坚定维护者”

“与发达国家相比，中国在海洋可再生能源研发领域起步较晚，但发展速度非常快。如今，在部分领域我们已成为领跑者。”中国自然资源部国家海洋技术中心副主任彭伟对本报记者说，目前中国在海洋可再生能源技术领域有三个方面处于世界领先水平，一是海洋能资源的调查和评估，二是海洋潮流能的研发，三是波浪能应用。

彭伟认为，中国之所以能在短时间内赶超西方，主要在于中国政府重视可持续发展，大力建设生态文明。“海洋可再生能源是新能源的未来发展方向，目前还处于产业培育期，需要战略性先期投入。中国政府从长远出发，从构建人类命运共同体的大局着想，坚定不移走可持续发展道路，坚持绿色发展理念，大力推进生态文明建设。中国发展战略体现了大国担当和国际责任。”

美国气候战略中心主席托马斯·彼得森对记者表示，中国重视科技创新，大力发展新能源，实施可持续发展战略，在消除绝对贫困和节能环保方面所取得的巨大成就举世瞩目。“气候变化是国际社会普遍关心的一个重大全球性挑战，中国是应对气候变化多边进程的积极参与者和坚定维护者。中国通过调整产业结构、优化能源结构、提高能效等一系列政策措施，使得温室气体排放得到了比较好的控制。”

“与会人员普遍认为，要保障联合国可持续发展目标如期实现，一要充分利用科技创新成果，二要加强国际合作。”中国驻欧盟使团公使衔参赞王艳说，“中欧都非常重视可持续发展，以全球视野谋划和推动创新，双方在科技创新领域的战略契合度高，合作意愿强，已建立了务实有效的合作交流机制。联合国可持续发展目标的实现是构建人类命运共同体的需要，为了建设一个更加美好的人类家园，世界各国需要携手同行。”

（本报布鲁塞尔11月25日电）

《 人民日报 》（ 2019年11月26日 03 版）

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