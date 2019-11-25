原标题：王毅：积极推动构建契合新时代要求的中日关系

新华社东京11月25日电（记者郭丹 叶珊）当地时间11月25日下午，国务委员兼外交部长王毅在东京同日本外相茂木敏充会谈后共同会见记者。

王毅说，我同茂木外相的会谈深入务实，达成广泛共识。

我们认为，中日两国各自进入新时代，两国关系面临难得发展机遇。双方应落实两国领导人重要共识，着眼长远大局，积极推动构建契合新时代要求的中日关系。

我们认为，在两国领导人引领下，当前中日关系持续改善发展。双方应在中日四个政治文件基础上，加强正向互动，把改善发展关系的意愿尽快转化为社会各界的行动。

我们认为，习近平主席预定明年春天应邀对日本进行国事访问具有里程碑意义，日方再次表示热烈欢迎。双方同意继续共同努力，为实现这一重要访问营造有利条件和良好氛围。

我们认为，要谋求更高质量的合作共赢，深入推进科技创新、第三方市场、节能环保等重点领域合作。要增进安全互信，构建建设性安全关系。要管控矛盾分歧，妥善处理敏感问题，避免干扰两国关系改善发展大局。

我们认为，今天上午举行的中日高级别人文交流磋商机制首次会议非常成功。双方在肯定迄今取得的人文交流成果基础上，就下一步如何开辟中日人文交流新时代达成八点重要共识。特别是双方确定2020年为“中日文化体育交流促进年”，同意将此势头延伸至2022年北京冬奥会。双方还同意全面恢复扩大中日双向修学旅行，加强青少年相互了解，使中日友好事业持续向前发展。

我们认为，面对复杂多变的国际形势，中日两国应加强协调，坚持多边主义，维护多边贸易体制，支持联合国在当代国际体系中的核心作用。

王毅表示，作为本地区重要国家，中日双方应携手推进区域合作，早日签署《区域全面经济伙伴关系协定》。中方欢迎安倍首相下月来华出席中日韩领导人会议，推动三方合作迈入新阶段，同时加快推动中日韩自贸协定谈判，促进亚洲经济一体化进程。

双方还就两国外交部门2020年度对口交流规划达成共识。

(责编：刘洁妍、杨牧)