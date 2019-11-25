中国非洲人民友好协会第六届理事会成立

人民网北京11月25日电（记者黄拯、焦翔）中国非洲人民友好协会（以下简称中非友协）第六届理事会会议暨招待会25日在北京举行。全国政协副主席李斌出席会议并致辞。全国政协原副主席、第五届中非友协会长阿不来提·阿不都热西提出席会议并讲话，人民日报社副总编辑方江山，全国对外友协会长李小林及各界嘉宾120余人出席会议。会议推选李斌为第六届中非友协会长，方江山等13人为副会长。会议还审议通过了其他常务理事会名单。

李斌在致辞中表示，国之交在于民相亲，中非人民深厚友谊是中非关系的重要社会基础。中非友协要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，秉持正确义利观和“真实亲诚”理念，以贯彻新时代中国特色大国外交政策为主线，以加强友好交流和推动务实合作为重点，为推动“一带一路”建设，提升中非全面战略合作伙伴关系，建设中非命运共同体作出新的贡献。

阿不来提·阿不都热西提在讲话中回顾了中非友协第五届理事会的工作。他表示，新时期中非关系站到了新的历史起点上，中非友好合作面临新的发展机遇，真诚盼望新一届理事会能够传承并发扬好中非传统友谊，不断夯实中非全面战略合作伙伴关系的民意基础。

中非友协是中国成立最早的专门从事对非民间外交工作的全国性民间团体，明年将迎来成立60周年。过去8年来，中非友协共接待来自非洲51个国家的90个代表团；派出43批代表团访问非洲31个国家；举办建交招待会32场次，其他各类活动59场次，约2.5万余人次参加；协调促成了37对中非友好城市关系的建立。

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