原标题：布隆伯格：美国民主党冲击总统宝座的“新选项”

新华社华盛顿11月24日电（天下人物）布隆伯格：美国民主党冲击总统宝座的“新选项”

新华社记者孙丁 徐剑梅 邓仙来

身家数百亿美元的美国纽约市前市长迈克尔·布隆伯格24日正式宣布参加2020年总统选举。

布隆伯格以“温和派”民主党人的身份参选，将改变民主党预选格局，为美国总统选战带来更多不确定性。虽然他财力雄厚，横跨政商两界，但也面临竞选活动起步较晚等劣势。

为何参选

布隆伯格今年3月宣布不会参加2020年总统选举，但美国媒体本月早些时候曝出他正在为竞选做准备。随后，布隆伯格在数个州注册为2020年总统选举民主党初选候选人，并向美国联邦选举委员会提交材料，正式成立个人的总统竞选委员会。

为何布隆伯格“出尔反尔”？他的顾问、民主党政治战略师霍华德·沃尔夫森近期在社交媒体上道出原因：布隆伯格对民主党当前参选阵容感到担忧，认为这些人没有机会击败现任总统特朗普，而他参选将为民主党提供“新选项”。

布隆伯格当天在宣布参选的声明中将矛头直指特朗普。他说，“击败特朗普、重建美国是我们生命中最紧迫、最重要的一战，我将全力以赴”。此外，布隆伯格还称自己是“实干者”“能解决问题的人”。

布隆伯格提出一系列主张，包括创造收入体面的就业岗位、提供高质量医保、遏制枪支暴力、应对气候变化、调整移民制度、保护女性和少数群体权益、重塑美国的国际形象以及向包括他自己在内的富人加税等。

履历丰富

布隆伯格1942年出生于马萨诸塞州波士顿市，先后就读于约翰斯·霍普金斯大学和哈佛大学。从哈佛大学获得工商管理硕士学位后，他加入了一家名为所罗门兄弟公司的投资银行并很快成为公司合伙人。

1981年，所罗门兄弟公司被另一家企业收购，布隆伯格遭到裁员。不过他就此开始创业，成立了自己的公司，为其他企业提供实时市场数据、金融分析等服务。在投资方的支持下，布隆伯格的公司研发出“彭博终端机”并获得大量用户。随后公司也更名为彭博有限合伙企业，如今已成为全球商业金融信息和财经资讯巨头，年收入在2018年突破100亿美元。

在商业领域取得巨大成功后，布隆伯格决定投身政界。2001年“9·11”恐怖袭击发生数周后，长期注册为民主党人的布隆伯格转变党籍，以共和党人身份当选纽约市长并两次连任。任纽约市长期间他曾转为无党派的独立人士，去年重新注册为民主党人。

2013年，《纽约时报》在布隆伯格卸任纽约市长前发表社论说，布隆伯格任内纽约市犯罪率下降，交通系统效率提升，环境变得更干净，但与此同时，财富和机会分配仍然不均，许多市民依旧面临收入太低、房租太高的困境。

卸任纽约市长后，布隆伯格积极投身慈善事业。据《福布斯》统计，布隆伯格在控枪、气候变化等领域累计捐出80亿美元。

前景如何

2020年美国总统大选能否上演特朗普与布隆伯格之间的“对决”，取决于后者能否在激烈的民主党预选中脱颖而出。

美国芝加哥大学政治研究所主任戴维·阿克塞尔罗德认为，布隆伯格是个值得尊敬的人，同时掌握着巨大资源，但他从民主党预选中胜出的路径并不清晰。

美国政治新闻和民调数据汇总网站“真正透明政治”的最新民调结果显示，美国前副总统、持“温和派”主张的乔·拜登以29.8%的支持率在民主党总统竞选人中一马当先，“进步派”联邦参议员伯尼·桑德斯和伊丽莎白·沃伦以19.3%和18.5%的支持率分列二、三位。

对于布隆伯格而言，财力雄厚既是优势也是劣势。沃尔夫森日前表示，布隆伯格竞选期间不会接受任何政治献金，他将自掏腰包竞选。这意味着，布隆伯格可以把更多精力用于宣介竞选主张，不用为筹款奔波。

然而，民主党全国委员会为竞选人亮相预选阶段电视辩论设置了捐款人数量门槛。因为不接受政治献金，布隆伯格将无法参加电视辩论，从而失去全国性曝光机会。

参选时间较晚是布隆伯格的另一劣势。过去几个月里，民主党总统竞选人奔走在“风向标”州的基层选区介绍竞选主张，布隆伯格难以弥补与党内对手在这方面的差距。

(责编：刘洁妍、杨牧)