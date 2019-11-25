第六届中国国际马戏节闭幕

人民网北京11月25日电（记者 王海林）11月23日下午，第六届中国国际马戏节闭幕式暨优秀节目展演在广东省珠海市长隆横琴国际马戏城举行。摩纳哥公国公主斯蒂芬妮·玛丽·伊丽莎白·格里马尔迪亲临现场，并见证蒙特卡洛国际马戏节公司与长隆集团正式结成战略合作伙伴关系。两大马戏节经典合作，精彩纷呈，让为期8天的马戏节在一片盛誉中圆满落幕。

摩纳哥公国公主斯蒂芬妮莅临珠海，期望蒙特卡洛国际马戏节与长隆集团成为战略合作伙伴能让马戏得到更好的发展

在现场，充满着“中国风”的《东方神韵》，与盛载“国际范”的蒙特卡洛原装演出在第六届中国国际马戏节闭幕式中同台切磋，为观众呈现了前所未有的视听盛宴。

率先亮相的是由蒙特卡洛国际马戏节带来蒙特卡洛老乐队，他们是蒙特卡洛国际马戏节中最知名的标识符号，也是延续43年的固定表演环节。该乐队由10位经验丰富的法国乐手组成，身穿特制的意大利喜剧风格华丽服饰，妆容分为“白脸”和“红鼻”两种小丑打扮，呈现了集诙谐和音乐与一体的独特演出，当熟悉的乐声响起，观众都知晓蒙特卡洛国际马戏节已来到身边。

蒙特卡洛著名的老乐队在闭幕式现场倾情出演

一段热辣带感的明斯克舞蹈，向现场观众传达了马戏狂欢的欢乐气氛。明斯克是白俄罗斯的首都，白俄罗斯民族善舞，其民间舞蹈代代相传，已成为当地生活的一部分。明斯克舞蹈也是每届蒙特卡洛国际马戏节中的招牌暖场舞蹈。

随后，浓厚“中国风”的《东方神韵》篇章里，《鼓韵雄风》、《纸伞佳人》、《相约长隆》三大环节掀起了全场第一个高潮。这是为第六届中国国际马戏节特意编排的全新节目，在中国鼓舞、伞舞等优美的舞蹈和杂技融合下，以及汇聚了独特的长隆元素展现之中，令现场观众目不暇接，掌声不断。

“这是世界上最高规格和最高水平的马戏节。”蒙特卡洛马戏节副主席乌尔斯·皮尔兹在观看了第六届中国国际马戏节后评价。他说，经过六届的成功举办，中国国际马戏节已成为世界马戏艺术家的“试金石”和大舞台，处于绝对领先的地位。这次与蒙特卡洛国际马戏节联袂演出，更将这个国际舞台推向了前所未有的高度。

中国国际马戏节由文化和旅游部、广东省人民政府主办，珠海市人民政府、长隆集团承办。马戏节始终坚持“政府主导、企业主体、市场运作、艺术惠民”的办节思路，致力打造成国际马戏界最权威的文化艺术盛会和创新平台之一，塑造出珠海、粤港澳大湾区乃至全国对外文化交流的一个重要品牌。

据了解，本届中国国际马戏节共有全球22个国家、24支队伍、超过200位演职人员呈现世界顶级马戏表演，更首度与蒙特卡洛国际马戏节联袂演出，使第六届中国国际马戏节成为迄今规模最大、含金量最高的一届中国国际马戏节。

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