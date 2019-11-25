全球治理体系和治理能力也要实现现代化

金秋十月，党的十九届四中全会在京隆重召开，会议研究了坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题。放眼世界，如何完善国际多边制度、推动全球治理体系现代化亦是当前摆在各国面前的重大课题。随着中国日益走近世界舞台的中央，积极参与全球治理体系改革、推动实现全球治理体系和治理能力现代化是中国担当大国责任的应有之义。

一是要坚持公平正义理念。公平正义是人类社会的共同价值追求。中国自古就提出：“公者，心之平也；正者，理之得也”。古希腊思想家亚里士多德认为，公平正义就是按照平等原则把世间万物公平分配给社会成员。不论是国家治理还是全球治理，坚持公平正义都应是基本原则。当前，一些国家仍在推行霸权主义和强权政治，动辄干预别国内政，在民主问题上搞“双重标准”，或因自己的过失让全世界买单，这都是不公平的。因此，要倡导国际关系民主化和法治化，坚持国家不分大小、强弱、贫富，都可以平等地参与决策、享受权利、履行义务，反对把自己的意志强加于人，反对干涉别国内政，推动构建更为公正合理的国际秩序。

二是要坚持共商共建共享原则。习近平总书记指出：“什么样的国际秩序和全球治理体系对世界好、对世界各国人民好，要由各国人民商量，不能由一家说了算，不能由少数人说了算。”全球治理体系变革是大家的事，要大家一起商量着办，尤其要让发展中国家更多参与进来，让它们享有争取自身权益的公平机会。为此，要努力建设以发展中国家为主体的国际组织及合作机制，提升全球治理体系中的南方国家话语权；要大力推动“一带一路”建设，与沿线国家共同探索富有活力、开放共赢、平衡普惠的全球经济治理新模式。同时，面对纷繁复杂的全球治理议题，还要具备大局观，各领域开展治理不能相互踩脚、各行其是，而应统筹协调，选择有利于人类共同利益的最优方案。

三是要坚持守正创新。为确保全球治理更加高效、适应时代要求，要从实际出发，坚持问题导向，通过改革创新不断完善现有治理机制。改革亦不能盲目激进、急于求成，要循序渐进、有取有舍，对仍能发挥积极作用且符合大多数国家利益的要坚持，对已过时和不能满足大多数国家需求的要改进或摒弃。当今世界发生的种种对抗和不公，不是因为《联合国宪章》宗旨和原则过时了，而恰恰是由于这些宗旨和原则未能得到有效履行，因此要坚持维护联合国及其下设组织作为全球治理核心平台的地位。同时，支持对世界银行、国际货币基金组织、世界贸易组织等进行必要改革并不断完善，更好地建设开放型世界经济。在海洋、极地、网络、外太空、人工智能、核安全、气候变化等新兴领域，各国也应携手构建合作共赢的新机制和新规则。

四是要坚持以南南合作为抓手。当前，中国等新兴市场国家已成为经济全球化的重要推动力量和世界经济增长的主要贡献者，而一些西方国家却以所谓的“公平”“规则”为借口，对发展中国家强加规制，在全球治理中倒行逆施、胡作乱为。金砖国家作为南南合作的领头羊，应成为推动新型全球化的“旗手”，捍卫多边主义和自由贸易，通过促进包容性增长、开展“金砖+”合作等方式，为新兴市场国家和发展中国家参与全球治理创造更多契机。尤其是面对新一轮科技革命浪潮，以金砖国家为代表的广大发展中国家要在科技创新和数字经济等领域奋发进取，创造经济增长新动能，在全球价值链重塑中争取有利地位。

总之，面对日益严峻的全球性挑战，面对世界发展处在十字路口的抉择，我们要与各国一道，抓住契机，担当作为，推进合作共赢的开放体系建设，积极参与全球治理体系改革和建设，推动全球治理体系和治理能力实现现代化，推动构建人类命运共同体，共同创造人类的美好未来。

（作者单位：中共中央对外联络部研究室）

文章版权归属《当代世界》杂志社

(责编：燕勐、贾文婷)