日本首相安倍晋三会见王毅

新华社东京11月25日电（记者郭丹）当地时间11月25日，日本首相安倍晋三在东京会见国务委员兼外交部长王毅。

安倍晋三表示，近段时间以来，日中两国高层往来频繁，双方关系改善进程取得积极进展。日方热切期待习近平主席明年春天对日本进行国事访问，相信此访必将成为推动构建新时代日中关系的重大机遇。日中关系稳定是亚洲和平繁荣的基石，对应对当前全球挑战也至关重要。日方愿同中方共同开创日中关系新的未来。日方欢迎两国启动高级别人文交流磋商机制，愿同中方不断增进两国国民感情，妥善处理敏感分歧问题，为日中关系改善发展创造良好氛围和条件。我期待下月赴华出席中日韩领导人会议期间与中国领导人就两国关系进一步深入沟通。

王毅表示，在两国领导人政治引领和双方共同努力下，中日关系重回正轨并不断改善发展。习近平主席和安倍首相今年6月在大阪成功会晤，就构建契合新时代要求的中日关系达成重要共识。两国关系经历曲折反复，取得今天局面来之不易，应倍加珍惜。双方需从更长远角度和更广阔视野推动中日关系持续改善发展。希望日方同中方相向而行，更多采取积极行动，妥善管控处理分歧，为拟议中的两国重大政治外交议程创造良好氛围和条件。中日关系改善发展，不仅符合中日两国和两国人民利益，对地区和平稳定具有重大积极意义，同时也将为当前充满不确定性的世界形势注入稳定性。中方欢迎安倍首相下月赴华出席中日韩领导人会议。中方愿同日方共同努力，发挥好高级别人文交流磋商机制作用，开辟两国国民、地方、青少年大交流的新时代，开创中日关系更加光明的未来。

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