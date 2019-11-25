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华人设计师再获克里奥大奖

2019年11月25日11:10  来源：人民网-国际频道
 
黄方遒。
黄方遒。

人民网11月24日电（记者 王如君）国际社会广为关注的克里奥娱乐广告设计大奖21日在美国好莱坞杜比剧院举行颁奖典礼，好莱坞知名华人电影海报设计师黄方遒创作设计的好莱坞大片《神奇女侠1984》（Wonder Woman 1984）海报荣获银奖。

作为克里奥广告设计大奖中含金量最高的海报类别，今年来自全球的参赛作品有七百多件，是历届最多的一次。大奖由业界领袖及广告设计精英组成的顶级评审团，历时三个月，层层筛选而出。

2016年，黄方遒为影片《云中行走》（The Walk）设计的海报首次获奖，成为第一位获得克里奥大奖的华人。今年再次捧杯，令黄方遒成为至今唯一两度获得克里奥大奖的华人。黄方遒表示，首次获得克里奥大奖时非常兴奋，此次二度获奖更加兴奋。因为，首次获得的是克里奥大奖中的铜奖，这次则更上层楼，获得了银奖。

黄方遒说，作为一名华人，在美国能够一直从事自己热爱的工作，能够在主流设计界打开一片天，自己感到非常幸运、自豪。希望未来能够再接再厉，创作出更好的作品，将东方的美学思想融入到西方设计当中，能够在东西文化与艺术交流中起到桥梁作用。

克里奥大奖是全球广告业界最富盛誉的国际性广告大奖。黄方遒获得的克里奥娱乐广告设计奖是更加专业的奖项，旨在表彰以电影、电视、在线影视、电子游戏等娱乐产品的广告设计中最富创意的精英，奖励行业中达到极高艺术成就的杰出人才，鼓励现代文化中富有创造性、影响力的艺术形式和表现方式。克里奥大奖以拥有世界顶级评审团而著称，被誉为广告界的“奥斯卡”。

(责编：燕勐、贾文婷)
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