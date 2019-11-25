玻利维亚临时政府颁布新选举法案

新华社利马11月24日电（记者张国英）拉巴斯消息：玻利维亚临时总统珍尼娜·阿涅斯24日签署并颁布了一项新选举法案，以尽快举行新的选举，并承诺新选举将是“干净、公正和透明的”。

根据该法案，废除今年10月20日举行的大选结果；自该法案签署之日起，立法大会将在20天内选举新的最高选举法院成员，最高选举法院负责确定大选日期；最高选举机构确定之后，必须在120天内举行总统选举；如果在第一轮投票中没有获胜者，必须在45天之内举行第二轮投票；选举产生新总统后，临时政府在15天内将权力移交新政府。

法案还特别规定，此前连续两次任总统的玻利维亚人不得再次竞选总统。因此，此前已辞去总统职务的莫拉莱斯将不能参加本届总统选举。

阿涅斯在法案颁布仪式上说，临时政府的目标是尽快举行新的选举，为此政府将继续与各党派和团体进行对话。

前一天，玻利维亚参议院和众议院已分别讨论和通过了上述法案。在法案获得通过之际，反对临时政府的抗议者解除了道路封锁，国内紧张局势出现缓解迹象。据统计，自10月大选以来，持续骚乱已导致32人丧生、800多人受伤。

10月20日，玻利维亚举行总统和议会选举。官方投票结果显示莫拉莱斯可在第一轮选举中直接胜出，但反对派指控莫拉莱斯阵营舞弊，导致爆发大规模的全国性抗议活动和暴力流血事件。美洲国家组织11月10日公布的报告说，大选存在造假行为，建议玻利维亚重新举行选举。迫于各方压力，莫拉莱斯随后宣布辞职，并到墨西哥政治避难。时任参议院第二副议长阿涅斯宣布就任临时总统。

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