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中国电影《第四面墙》亮相第41届开罗国际电影节

2019年11月25日10:16  来源：新华网
 

　　新华社开罗11月24日电（记者李碧念）中国电影《第四面墙》24日晚在埃及首都开罗歌剧院大礼堂放映，影片导演、制片人和男主演现身放映仪式，数百位中外影迷观看了影片。

　　“我尤其对影片平行宇宙的设计感兴趣，因为它展示了人生的另一种可能。这是一部让人想去看，能够引发人们讨论的电影。我对中国电影产业十分感兴趣，期待能够与中国电影从业者做更多交流。”本次电影节评委、摩洛哥制片人拉米娅·什赖比说。

　　影片联合制片人杨慧在接受新华社记者采访时说，大部分人在生活中难免遇到挫折和困惑，有的人选择逃避，而有的人会选择面对。这部电影讲述的就是女主人公在遇到挫折、困惑后逐步克服、走出来的过程，并最终实现自我治愈和救赎。希望更多人能看到这部电影，并从中得到启发。

　　“现在越来越多中国电影走出国门，展示中国文化和电影艺术。尤其是现在，年轻电影创作者越来越多，他们一定会从一些新的、有趣的角度，向全世界展示我们。这也是我们向世界各国电影从业人员学习的好机会。”影片导演张波说。

　　本届电影节20日晚在开罗歌剧院开幕，吸引来自60多个国家和地区的150多部影片参与。除《第四面墙》入围电影节主竞赛单元外，中国电影《六欲天》入围国际影评人周单元，中国电影《地久天长》入选官方评选非竞赛单元，著名女演员秦海璐担任本届电影节评委。

(责编：秦白雪(实习生)、贾文婷)
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