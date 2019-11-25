“美好生活的向往——致敬新中国成立70周年图片展“在柏林开幕

人民网柏林11月24日电（记者 花放）11月24日晚，“美好生活的向往——致敬新中国成立70周年图片展”在德国首都柏林拉开帷幕。这次展览聚焦百姓生活，通过100多幅摄影作品，生动展现新中国成立70年以来百姓生活细微变化和社会发展巨大进步。

中国驻德国大使吴恳在致辞中表示，在过去70年，中国人民艰苦奋斗，创造了举世瞩目的成就。中国GDP由建国初期不足100亿美元上升至2018年的近13万亿美元，持续成为世界经济增长最大的贡献者，并且解决了十几亿人的温饱问题，实现累计近８亿人脱贫，对全球减贫贡献超过70%。

吴恳指出，70年来，中国积极承担与自身能力相称的国际责任和义务，提出“一带一路”倡议和推动构建新型国际关系、构建人类命运共同体，在全球治理体系变革中贡献了中国智慧，展现了大国担当。中国将继续深化改革开放，坚持高质量发展，坚持走和平发展道路，并与各国共同努力，应对全球性挑战。

吴恳认为，本次图片展以普通民众为主题，通过大量珍贵的历史图片展现了新中国70年来的巨大变化与春华秋实，展现出中国人民积极参与祖国建设、在奋斗中收获幸福，折射出社会和时代进步的历程，有助于大家更好地了解中国的昨天、今天和明天。

谈到此次展出的多幅反映中德人民友好交往的图片，吴恳说，中德建交40多年来，两国关系不断迈上新台阶，达到了前所未有的广度、深度和密度，为两国和两国人民带来了实实在在的好处。他希望中德各界人士共同为增进两国和两国人民的了解和理解，为促进中德友好与互利合作而不断努力。

欧洲新闻图片社社长希伦贝克在致辞时结合自己多次访问中国的亲身经历，讲述他眼中中国所发生的巨大变化。他认为，中国已是一个现代化的、正在崛起且日益向世界开放的国家，在城市建设、基础设施、教育和经济发展乃至环境保护领域为世界树立新的标杆。

开幕式“图片背后的故事”环节精彩纷呈。1988年５月，中国武汉市向德国友好城市杜伊斯堡赠送一座中国园林——郢趣园。前新华社驻波恩记者、现任《欧洲时报》德国版主编胡旭东见证并用镜头记录了开园的历史瞬间。胡旭东介绍，有位年逾七旬的老人屈特·沃尔特，是杜伊斯堡大学的园丁，当年曾亲自见证郢趣园开园并因此与这座园林结下深厚感情，多年来一直默默地组织志愿者，义务清理和维护这座承载中国人民友好情谊的园林。这则图片背后的感人故事，引起中外嘉宾的强烈共鸣。

本次图片展为期一周，由中国图片集团主办、中国国际文化影像传播有限公司承办。展览和图片说明以中、德和英文三种语言呈现。展览期间，现场设有“沙龙角”，参观者在观展之余，可以在此体味中国茶艺，阅读与中国相关的最新出版书籍，增进对中国和中国文化的了解。

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