第二十一次中日韩环境部长会议在日本举行

第二十一次中日韩环境部长会议在日本北九州市举行。

人民网东京11月24日电（记者 刘军国）11月23日至24日，第二十一次中日韩环境部长会议在日本北九州市举行。中国生态环境部部长李干杰、日本环境大臣小泉进次郎、韩国环境部部长赵明来分别率团出席会议，交流了本国环境政策及最新进展，并就共同关心的区域和全球环境议题交换意见。

开幕式上，李干杰发表题为《以生态优先、绿色发展为导向，推动经济高质量发展和生态环境高水平保护》的主旨演讲。他表示，今年是中华人民共和国成立70周年，70年来，中国生态环境保护事业从萌芽起步到蓬勃发展，取得历史性成就、发生历史性变革。生态文明写入了宪法，生态环境保护从认识到实践发生了历史性、转折性、全局性变化，美丽中国建设迈出重要步伐。过去一年，中国政府以改善生态环境质量为核心，扎实推进生态环境治理体系和治理能力现代化，大力推进体制机制改革，着力打好污染防治攻坚战，扎实推进生态保护与修复，严格开展生态环境保护督察，生态环境保护工作取得显著成效，生态环境质量持续改善。在推动解决国内生态环境问题的同时，中国秉承开放、合作、积极的态度，全方位参与国际合作和全球环境治理。2019年，中国成功举办世界环境日全球主场活动，大力推动绿色“一带一路”建设，务实开展应对气候变化合作，认真履行国际环境公约。

李干杰强调，今年是《中日韩环境合作联合行动计划（2015－2019）》的收官之年，也是三国环境合作承前启后的关键之年。中方赞赏日韩两国为区域可持续发展作出的贡献。中方愿继续与日韩一道，围绕共同关注的生态环境问题深化交流合作，用好包括“一带一路”绿色发展国际联盟在内的合作平台，推动“中日韩+X”生态环保合作，将三国环境合作成功经验、生态文明建设和绿色发展理念与更多合作伙伴分享，让包括三国在内的更多国家受益，为东亚乃至更大区域实现可持续发展作出积极贡献。

日本、韩国部长也分别作了主旨发言。日本环境大臣小泉进次郎介绍了日本在海洋塑料垃圾、生物多样性、应对气候变化、大气污染等领域的工作进展。韩国环境部部长赵明来介绍了韩国环境战略规划的相关工作，以及韩国近年来在大气环境治理、低碳经济、绿色发展等领域的工作进展。

会议期间，三国部长审议了《中日韩环境合作联合行动计划（2015-2019）》实施情况，对工作进展表示满意;听取了青年论坛、企业圆桌会、城市脱碳与可持续发展联合研究项目代表的成果报告。三国部长对中日韩环境合作的发展前景和未来方向进行了展望和探讨，明确了包括生物多样性、绿色经济转型在内的未来优先合作领域，通过并签署了《第二十一次中日韩环境部长会议联合公报》。三国部长还为中国的柴发合、日本的内田圭一和韩国的李宗宰颁发了2019年度“中日韩三国环境部长会议环境奖”。

在随后召开的新闻发布会上，李干杰表示，中日韩环境部长会议自1999年启动以来，三国坚持政策对话与交流，推动优先领域务实合作，促进区域环境质量改善，为全球环境治理作出重要贡献。本次会议始终坚持分享成功经验、坦诚交换意见，共同谋划未来合作，体现合作新精神；充分考虑到各国环境需求，结合全球和区域重要环境议题，确定了未来五年合作新优先领域，为三国环境合作搭建框架、指明方向，迈入合作新阶段；中日韩环境部长会议机制在区域环境合作领域形成了很好的示范效果。

在回答记者关于《生物多样性公约》第十五次缔约方大会（COP15）筹备进展情况时，李干杰表示，COP15将于2020年10月在中国昆明举办, 大会的主题是“生态文明：共建地球生命共同体”。中国政府高度重视COP15的筹备工作，已经成立了筹备工作组织委员会和强有力工作团队，全面启动大会筹备工作。中国期待此次大会坚持已确定的“人与自然和谐共生”2050年愿景，吸收借鉴“爱知目标”的经验，充分考虑“2030年可持续发展目标”中确定的生物多样性目标指标，致力于推动《生物多样性公约》三大目标的实现。中国将充分考虑不同缔约方的关切，协调各方利益，全面履行东道国义务，积极做好筹备工作，推动达成一个兼具雄心与现实的框架，确保举办一届圆满成功、具有里程碑意义的缔约方大会。在此过程中，中国也愿与日本、韩国加强沟通协调，并汲取经验，共同为全球生物多样性保护出谋划策、贡献力量。

会前，李干杰还分别与日本环境大臣小泉进次郎、韩国环境部部长赵明来举行了中日、中韩双边会谈。

中日韩环境部长会议开始于1999年，旨在落实三国首脑会议共识，探讨和解决共同面临的区域环境问题，促进本地区可持续发展。会议每年召开一次，在三国轮流举行。

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