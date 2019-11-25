以色列蓝白党领导人甘茨呼吁内塔尼亚胡辞职

以色列蓝白党领导人本尼·甘茨23日敦促受腐败罪名指控的总理本雅明·内塔尼亚胡辞职，呼吁内塔尼亚胡所属利库德集团高层人士与他联手组建政府。

甘茨提议先由他出任总理、内塔尼亚胡摆脱官司以后“接棒”，从而避免以色列一年内第三次议会选举。

【催“走人”】

甘茨23日在特拉维夫一场记者会上呼吁内塔尼亚胡“尊重以色列司法体系的裁决……尊重以色列大多数人的意愿，那就是他辞职、努力证明清白”。

以色列检察机关21日以受贿、欺诈和背信三项罪名起诉内塔尼亚胡。他由此成为以色列历史上首名在职期间受到刑事指控的总理。

按照以色列法律，政府部长一旦受到刑事起诉必须辞职，总理除外。除非遭法院裁定罪名成立并且上诉以失败告终，总理才必须辞职。

内塔尼亚胡迄今没有辞任总理意向，自称遭受“政治迫害”。法新社预期，他今后数日将不得不辞去兼任的农业部长和卫生部长职务。

【倡“接棒”】

甘茨23日在记者会上向利库德集团高层人士喊话，呼吁后者支持他组建政府。“依照现有情况，我呼吁建立团结政府，范围越广越好。”

甘茨提议，由他和内塔尼亚胡“接力”出任总理。“头两年，先由我出任总理，这期间内塔尼亚胡能专注他的法律事务。法庭裁定他无罪以后，他便能出任总理。这是避免举行新选举的唯一办法。”

以色列4月选举议会，以利库德集团为首的右翼政党共获得120个议席中的65席。内塔尼亚胡尝试组阁，没有成功。第二次议会选举9月举行，利库德集团获得32席，蓝白党获得33席，都没有达到单独执政所需过半议席数。总统鲁文·里夫林先授命内塔尼亚胡组阁，仍然未果，继而让甘茨组阁。

甘茨20日宣告组阁失败。他23日向利库德集团成员喊话，表明他没有放弃组阁努力。

利库德集团方面暂时没有正式回应甘茨提议。利库德集团议员吉德翁·萨尔23日呼吁这一党派尽快选出新任领导人，继而尝试组阁。（杜鹃）（新华社专特稿）

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