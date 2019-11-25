韩日外长同意力促下月首脑会晤 深层矛盾难解

韩国和日本官员23日同意尽力促成韩国总统文在寅和日本首相安倍晋三下月会面。

【首脑会晤可期】

韩国外交部长官康京和与日本外务大臣茂木敏充当天在日本名古屋出席二十国集团外长会期间会面35分钟，会后作上述表态。前一天，韩国政府推迟终止韩国与日本签订的《军事情报保护协定》，同时暂停就日本对韩采取出口管制措施诉诸世界贸易组织(WTO)。分析师认定，韩方做法为韩日磋商解决双边贸易争端赢得更多时间。

康京和在回答一名媒体记者有关韩日首脑近期是否可能会晤的提问时说：“我和茂木敏充会面期间谈及（推迟终止《军事情报保护协定》）一事，我们同意相互协调，让峰会变为可能。”

共同社报道，如果峰会成行，那将是文在寅与安倍自去年9月在美国纽约会晤后的首次正式会谈。

【深层矛盾难解】

韩日外长会面期间，康京和欢迎两国贸易官员开始对话，敦促日方立即取消对韩方出口管制。就推迟终止《军事情报保护协定》和两国就出口管制议题恢复对话，康京和说，这可以说取得“一点点突破”。

“我们为作更多有针对性的讨论赢得了时间，”她说，“但（我们没有）多少时间。”

日本政府7月4日针对韩国施行氟聚酰亚胺、光刻胶和高纯度氟化氢出口管制，8月不再把韩方列入获得贸易便利国家的“白色清单”。韩方认定，日方不满韩方法院裁决日本企业赔偿第二次世界大战期间遭日方强征的韩国劳工，以经济手段报复。韩方采取多项应对措施，包括诉诸世贸组织。

茂木在会面期间敦促韩方遵守日韩1965年签订的《日韩请求权协定》；康京和认定韩日各自立场间仍有“鸿沟”，同意双方继续对话。

韩国法院去年相继判处日本企业赔偿日本殖民朝鲜半岛期间强征的韩国劳工。日方依据《日韩请求权协定》认定劳工索赔事宜已经解决，指认韩方违反国际法，日韩关系继而持续恶化。

茂木警告，如果劳工案原告获准变卖日本企业在韩国境内遭冻结的资产，日韩关系可能滑向“更艰难境地”。

分析师认定，韩日贸易摩擦及后续就《军事情报保护协定》角力的深层次原因在于，双方长久以来在日方强征劳工和“慰安妇”等历史问题上的矛盾难以化解。日本佳能全球战略研究所研究员宫家邦彦说，只要两国间的历史遗留问题没有得到根本解决，今后恐怕难以避免出现类似纠纷。（闫洁）（新华社专特稿）

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