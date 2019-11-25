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美副总统突访伊拉克 重申对库尔德盟友承诺不变

2019年11月25日09:09  来源：新华网
 

　　美国副总统迈克·彭斯23日飞抵伊拉克，与库尔德自治区（库区）高层会面，重申美国方面对库尔德盟友承诺不变。

　　美国总统唐纳德·特朗普10月初下令美军撤离叙利亚东北部库尔德武装控制区，遭后者指认“背叛”。

　　【没去首都】

　　彭斯与妻子卡伦23日乘C-17型运输机飞抵伊拉克，降落在首都巴格达西北部美军驻伊拉克阿萨德空军基地。这是他首次以副总统身份前往那里，没有事前发布行程。

　　一名随行美国政府官员告诉媒体记者，彭斯“出于安全原因不能去巴格达”。彭斯邀请伊拉克总理阿迪勒·阿卜杜勒—迈赫迪来阿萨德空军基地，遭后者拒绝。两人而后通电话。

　　伊拉克总统办公室向法新社记者确认，他们事前不知道彭斯要来伊拉克，总统没有与彭斯会面计划。

　　美方所提“安全原因”是指巴格达和伊拉克南部10月早些时候起爆发大规模示威。彭斯告诉媒体记者，他与阿卜杜勒—迈赫迪通话时谈及伊拉克最近几周动荡。

　　【弥补裂痕】

　　彭斯伊拉克之行的第二站是伊拉克库区首府埃尔比勒，在埃尔比勒机场会见库区主席内奇尔万·巴尔扎尼。彭斯“代表特朗普”向巴尔扎尼“重申美国人和这一地区库尔德人……的牢固纽带”。

　　土耳其10月9日越境打击叙利亚和土耳其边境的库尔德武装。那之前，特朗普下令驻扎美军撤离。作为美国在叙利亚打击极端主义组织“伊斯兰国”的盟友，叙利亚库尔德武装一度指认遭“背叛”。

　　记者提问特朗普撤离决定是否让美国面临库尔德武装的背叛，彭斯回答，包括叙利亚库尔德武装，伊拉克和叙利亚库尔德盟友没有怀疑美方所作承诺，“它（承诺）没有改变”。

　　彭斯访问伊拉克同一天，美国主导的打击“伊斯兰国”多国联军23日发布消息，确认美军与数百名叙利亚库尔德突击队员22日在叙东部发起军事行动，抓捕几十名“伊斯兰国”武装人员、缴获武器和炸药。（刘秀玲）（新华社专特稿）

(责编：秦白雪(实习生)、贾文婷)
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