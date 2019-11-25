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留住冰川，保护地球家园（环球走笔）

谢  卉

2019年11月25日05:36  来源：人民网－人民日报
 

　　位于瑞士南部的阿莱奇冰川，是阿尔卑斯山最大的冰川。翠绿的山体之上，一条宽约1.6公里的白色冰带在山顶铺开，绵延长达23公里，壮观的景象每年都吸引世界各地众多游客。颇为震撼的景观背后，有一个令人忧虑的现实：阿莱奇冰川正在以每年缩短50米的速度消融。阿莱奇冰川管理中心发布的数据显示，仅在过去20年间，冰川就缩短了1公里。按照阿尔卑斯山现有气候变化条件推算，到本世纪末该冰川将会消失。

　　阿莱奇冰川只是地球上正在消失的众多冰川中的一个。据英国广播公司报道，格陵兰岛今年8月2日单日就失去了125亿吨冰，是历史上单日损失最多的一天，足够填满400多万个奥运会标准的游泳池。美国国家航空航天局的海洋学家乔希·威利斯警告称，如果格陵兰岛的冰全部融化，将使海平面上升7.5米，这会对全球的沿海地带造成毁灭性影响。

　　有人说，冰川消融是“看得见的气候变暖”。政府间气候变化专门委员会今年9月发布报告指出，全球气温已经比工业化前高出了1摄氏度，正在给生态系统和人类带来深远后果。极地和山区的冰量正在损失，这促使海平面加速上升，同时扩大了海洋变暖的范围。20世纪全球海平面上升了约15厘米，而目前的上升速度是过去的两倍多，达每年3.6毫米。这些变化直接影响着全球高山地区的6.7亿人口和低洼沿海地区的6.8亿人口的生活。

　　如今，全球变暖就像“潘多拉魔盒”，正加速释放诸多极端气候现象。今年9月，飓风“多里安”横扫加勒比群岛的部分地区，使巴哈马这个较富裕的小岛屿发展中国家遭受重创。联合国秘书长古特雷斯在当地视察时说“眼前的景象让人恐惧”。世界气象组织指出，气候变化不一定会增加飓风的数量，但确实会加强飓风的强度。海水温度因气候变化而升高，而飓风是以热量作为动力来源的，加勒比和太平洋海域的小岛屿国家首当其冲。

　　冰川的消融、海平面的上升，正在让“气候移民”这个词被世人所熟知。当许多地方的天气变化、洪水和干旱日益威胁着人们的安全和生计，人们不得不考虑移居其他地方。据联合国统计，2016年118个国家和地区的2400多万人因自然灾害而流离失所，是冲突造成的流离失所人数的3倍。被联合国界定为小岛屿发展中国家的38个国家整体上面临着生存威胁。世界银行预测说，如果温室气体排放不能大幅减少，各国不能采取强有力行动遏制全球变暖，到2050年将会产生1.43亿气候移民。

　　一部灾难电影《后天》，以科幻的方式向人们警告气候变化对地球的毁灭性影响。如今，瑞士阿尔卑斯山巅的冰川不断消融，太平洋小岛屿国家陆地持续遭受海水侵蚀，“后天”的到来绝不是杞人忧天。面对气候变化，任何短视、狭隘和自私自利都是要不得的，各国应拿出必胜的决心、行动的恒心、合作的诚心，合力寻找可持续的发展路径，携手保护赖以生存的地球家园。


　　《 人民日报 》（ 2019年11月25日 16 版）
(责编：白宇、岳弘彬)
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