近来，澳大利亚林火持续肆虐，新南威尔士、维多利亚、昆士兰、南澳大利亚、西澳大利亚、塔斯马尼亚6个州均有灾情，有的地方大火已经持续数周。最严重的时候，来自各地的消防员们在长约6000公里的火线上作战。新南威尔士州、维多利亚州、南澳大利亚州都发布了最高级别火警“灾难级”。

从昆士兰州烧到新南威尔士州北部的这场林火一度威胁600万居民，烧毁了数十万公顷土地，摧毁了数百处房产，目前已造成至少6人死亡。林火造成的经济损失尚未量化，但澳大利亚保险委员会表示，自11月以来，保险公司已经处理了1300多起与林火有关的索赔，相关经济损失已达1.45亿澳元（1澳元约合0.68美元）。专家警告说，由于许多地方的林火尚未得到控制，今年的损失或将进一步扩大。

澳大利亚林火频发，主要是自然环境和气候因素所致。最初的火花一半左右由雷击引发，当气温、风力和干燥程度都符合条件时，就容易引发大规模的林火。人为因素也是林火爆发的重要原因，今年已有多人被起诉涉嫌犯有纵火罪。

面对林火，澳大利亚各级政府出台了多种应急和救助措施。澳大利亚新南威尔士州和联邦政府11月24日联合宣布了一项价值4800万澳元的救助计划，用于林火的灾后恢复，受影响的农民和小企业最高可以获得1.5万澳元的救助。

目前，澳大利亚主要依赖地方消防机构和遍布各个社区的近20万名消防志愿者扑灭林火。今年，州政府将下放部分权力给地方消防局负责人，后者可以直接调配政府资源、疏散人群、封锁道路、拆除有倒塌风险的建筑、关闭特定地区的水电等公用设施。此外，还有一些临时措施，如颁布短期禁火令，临时关闭国家公园和学校。

旷日持久的林火在澳大利亚引起了反思。科学家认为，2019年的林火比往年严重与气候变化有关。几个月前，23名来自澳大利亚各地的前消防局长联名呼吁重视气候变暖给林火带来的影响。一些气象学家和消防专家认为，今年的林火爆发比往年早、持续时间长，各个州之间出现了火情重叠，因此澳大利亚亟待加强对消防设备和林火研究的投入，形成全国性的消防策略。比如，澳大利亚全国目前租用了约140架消防飞机部署在各个地区，以前是各个州之间互相调动，现在林火同时爆发，现有的储备立刻捉襟见肘。对于林火爆发区域是否应该禁止房屋建设，人们也议论颇多。

（本报堪培拉11月24日电）

《 人民日报 》（ 2019年11月25日 16 版）

(责编：白宇、岳弘彬)