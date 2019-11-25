“在歌声中增进了解与友谊”

11月23日晚，位于埃及首都开罗市中心的共和国剧院格外热闹。伴随着开场歌曲《相亲相爱》的欢快旋律，以及此起彼伏的中文“加油”声，2019“唱响埃及”华语歌曲大奖赛决赛拉开帷幕。来自埃及的参赛选手及中埃两国表演嘉宾，用动人的歌声和真挚的情感，为观众们献上一台视听盛宴。

本次比赛由开罗中国文化中心主办，自今年6月开赛以来，吸引了埃及各行各业约200名选手报名参加。经过海选、初赛、复赛等环节，最终有11名选手进入决赛。

“我最喜欢的是《记得》这首歌曲，选手真诚的演唱打动了我。”比赛埃方评委、埃及著名歌手阿米尔·萨拉赫丁在欣赏选手表演的同时，低声跟着旋律哼唱，愉悦的心情写在脸上。另一名埃方评委、开罗歌剧院院长马基德说：“歌声和音乐没有国界，为我们架起了一座沟通的桥梁。”

为了展现最好的舞台效果，选手们做了充分的准备。获得三等奖的大二学生维罗妮卡选择了难度较高的《野子》作为参赛曲目，她坚持每天观看歌曲原唱视频，并录下自己演唱的视频进行对比，从咬字、音准、表情再到手势，不断练习改进。“我演唱的歌曲讲述的是一个关于追逐梦想的故事，这首歌给了我很大的鼓励，我也希望像歌里所唱的那样，追逐自己的梦想。”苏伊士运河大学学生桑德拉的参赛曲目是经典老歌《滚滚红尘》，为了更好地诠释歌曲所表达的情感，她专门找到歌曲对应的影片仔细研究，最终凭借动人歌声征服评委与观众，获得一等奖。

此次比赛在当地引起广泛关注。选手晋级消息在社交媒体发布后，半个月内浏览量即超过30万人次，埃及尼罗河电视台文化频道对决赛进行了全程转播。未能进入决赛的萨勒玛凭借超高人气获得返场演出机会。她告诉记者：“这次比赛让我对中国和中文有了新的认识。语言学习让埃中两国人民相知，明年我还要来参加比赛，希望到时我的中文更加流利。”

埃中友好协会代理会长艾哈迈德·瓦利说，此次比赛让埃及民众有了近距离接触和感受中国文化的机会，希望此类活动越来越多、越办越好。埃及文化部文化发展基金会主席法西·阿卜杜勒·瓦哈卜表示：“这一比赛为埃中两国文化交流提供了新平台，使两国民众在歌声中增进了解与友谊。”

（本报开罗11月24日电）

《 人民日报 》（ 2019年11月25日 03 版）

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