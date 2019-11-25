推动科技创新合作迈向更高水平（大使随笔）

科技是国家强盛之基，创新是民族进步之魂。第十届中意创新合作周11月26日将在中国开幕，这是两国科技创新合作成果的集中体现。中国与意大利都拥有悠久历史，两国友谊源远流长。自1970年建交以来，双方始终相互尊重、平等相待，政治互信不断巩固，务实合作充满活力。今年3月，习近平主席成功对意大利进行国事访问，双方签署关于共同推进“一带一路”建设的谅解备忘录，为推进新时代两国关系发展指明了方向，为进一步深化各领域务实合作注入了动力。

意大利是最早与中国签署政府间科技合作协定的西方国家之一。早在1978年，中意双方就签订了政府间科技合作协定。此后，双方还签订了空间科学技术合作议定书、关于和平利用与研究宇宙空间方面进行合作的协定、中意知识产权合作协定等，发表了中意科技合作联合声明，签署了中意高技术领域合作谅解备忘录，制订了双方关于加强经贸、文化和科技合作的行动计划。40多年来，在双方共同努力下，中意科技合作领域不断拓展、合作内容不断丰富，从吃穿住行等日常用品到探索太空的高新技术产品，都能看到两国科技合作的成果。2018年，中意合作研发的“张衡一号”电磁监测试验卫星成功发射，习近平主席和马塔雷拉总统互致贺电。

2010年，两国在罗马举办了第一届中意创新合作周，翻开了两国科技创新合作的新篇章。通过主题演讲、平行论坛、项目路演、展览展示、创新创业大赛等多种形式，创新周为两国创新资源深度融合搭建了高水平的合作平台。创新周举办10年来，推动双边技术对接5700余项次，达成合作意向近千项，在航空航天、智能制造、生物医药、节能环保、先进材料等合作领域取得显著成效，对促进两国经济社会发展、产业转型升级和科技人文交流等发挥了积极作用。两国互办的创新周不仅成为中意科技交流的知名品牌，而且为拓展“一带一路”科技创新合作提供了有益经验。

清华大学与米兰理工大学借助创新周平台，实现了欧洲设计资源与中国产业市场的无缝对接。那不勒斯科学城、拉齐奥创新中心等通过创新周平台打开了与中国合作的窗口，与中方机构建立了密切合作关系。尤其值得一提的是，中意创新创业大赛已成功举办两届，156支意大利初创团队带着创新的高技术项目来华参加比赛、路演，在深圳、成都、西安、厦门等地受到热烈欢迎。

在中国新一轮扩大开放的进程中，中意科技创新合作潜力巨大、前景广阔。2020年将迎来中意建交50周年，两国科技创新合作将在新的历史起点上迎来更大的发展机遇。希望两国携手努力，继续推动科技创新合作迈向更高水平，更好造福两国人民。

（作者为中国驻意大利大使）

《 人民日报 》（ 2019年11月25日 03 版）

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